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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يطرح 3 أغنيات جديدة من ألبوم «الموسيقى العربية» في يوم واحد

احمد سعد
احمد سعد
يمنى عبد الظاهر

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح 3 أغنيات جديدة من ألبومه «الموسيقى العربية»، اليوم، حيث يبدأ إطلاق الأغنيات بأغنية «اطمن» في تمام الساعة السادسة مساءً، تليها أغنية «والله زمان» في الثامنة مساءً، ثم يختتم الإصدارات بأغنية «وعدني» في التاسعة مساءً.

وشارك أحمد سعد جمهوره مقاطع تشويقية من الأغنيات الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلنًا مواعيد طرحها، في خطوة تهدف إلى تشويق محبيه للألبوم والتعرف على الأغنيات الجديدة قبل صدورها.

https://www.instagram.com/reel/DfAfc-GMZFp/?srtk=ZzJ4MDZrdnI5NWNy


ويأتي طرح الأغنيتين بعد تراجع أحمد سعد عن طرح أغنيات الألبوم دفعة واحدة، غدا الأربعاء، مثلما كان مقررا في السابق، وذلك بسبب عدم انتهائه من تسجيل الألبوم بالكامل لتعرضه لمشكلة صحية في الأحبال الصوتية، تسببت في فقدان صوته.

ويعد ألبوم الموسيقى العربية، الألبوم الرابع ضمن خطته في طرح 5 ألبومات خلال هذا العام، حيث يحمل كل منهما لونا مختلفا من ناحية الموسيقى والكلمات والتوزيعات.


ويضم 5 أغنيات دفعة واحدة، تم تسجيل عدة أغنيات منه، ومن المقرر تسيجل باقي الأغنيات فور تعافي أحمد سعد من مشكلته الصحية.

وفي منشور سابق، كشف الفنان أحمد سعد عن تفاصيل تعرضه لأزمة صحية تسببت في فقدانه صوته، الأمر الذي يعيقه عن مواصلة نشاطه الفني في الوقت الحالي، وساهم في تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد.

وأعرب أحمد سعد عن حزنه الشديد في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم قدرته على استكمال تسجيل أغنيات الألبوم، الذي وصفه بأنه من أهم الألبومات في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك عدد من الأغنيات التي لم يتمكن من تسجيلها بسبب الأزمة التي يمر بها.

وقال سعد: «عندي مشكلة كبيرة جدًا، صوتي راح ومش عارف أعمل إيه»، موضحًا أن انشغاله بإحياء الأفراح ومشاركته الجمهور لحظات الفرح قد يكونان من بين أسباب تعرض صوته للإجهاد، لافتًا إلى أنه يجد صعوبة كبيرة في التحكم في حماسه أثناء الغناء والتفاعل مع الجمهور.

الفنان أحمد سعد الموسيقى العربية اطمن وعدني تعافي أحمد سعد

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