أحمد سعد يكشف تفاصيل تعرض والدته للسرقة ويوجه رسالة شكر لرجال الشرطة

أشاد الفنان أحمد سعد بجهود الشرطة والمباحث المصرية، بعد تعرض والدته للسرقة على يد عاملة المنزل وشريكها، مؤكدًا نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين واستعادة جميع المسروقات خلال ساعات من الإبلاغ عن الواقعة.

سرقة والده أحمد سعد

كتب أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن تقديره لرجال الشرطة: «كل الشكر والتقدير للشرطة والمباحث المصرية، العين اليقظة والضهر والسند لكل مصري».

وأوضح الفنان أن الواقعة تسببت في حالة من القلق والخوف على والدته، خاصة في ظل خطورة المتهمين، وهو ما دفع الأسرة إلى الاستعانة بالشرطة والمباحث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أحمد سعد أن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية ونجاحها في ضبط المتهمين واستعادة المسروقات خلال وقت قصير عززا شعوره بالأمان والفخر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الشرطة في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

واختتم الفنان رسالته بتوجيه الشكر والتقدير لرجال الشرطة والمباحث، مثمنًا دورهم في سرعة التعامل مع البلاغات والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها.