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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يطرح أغنية العيلة من فيلم مطلوب عائليًا

فيلم مطلوب عائليا
فيلم مطلوب عائليا
تقى الجيزاوي

طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة «العيلة»، التي يقدمها ضمن الحملة الترويجية لفيلم «مطلوب عائليًا»، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي.

الأغنية من كلمات فلبينو أحمد، وألحان عزيز الشافعي، وتأتي ضمن الأعمال الغنائية المرتبطة بالأفلام السينمائية، في إطار الاستعانة بالأغاني للتعريف بالأعمال الجديدة وجذب الجمهور قبل عرضها.

فيلم «مطلوب عائليًا»

ويأتي فيلم «مطلوب عائليًا» ليجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري للمرة الثانية على شاشة السينما، بعد تعاونهما في فيلم «المشروع X»، ليواصلا تقديم تجربة مشتركة تجمع بين الطابع الجماهيري والأجواء الكوميدية والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي والفنانة نسرين أمين، في مجموعة من الأدوار التي تضيف إلى الأحداث مزيدًا من المفارقات والمواقف المختلفة.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

وتدور أحداث «مطلوب عائليًا» حول كريم عبد العزيز وياسمين صبري، اللذين يجسدان دور زوجين يعيشان حياة أسرية برفقة طفليهما، قبل أن تتغير تفاصيل حياتهما بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام مجموعة من الأحداث والمواقف التي لم تكن في الحسبان.

فيلم «مطلوب عائليًا» أحمد سعد كريم عبد العزيز

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