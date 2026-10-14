قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
مستوطنون يحرقون مسجدا وشجرة زيتون ومركبة في مخماس شمال شرق القدس
متى يبدأ رمضان 2027؟.. الحسابات الفلكية لموعد الشهر الفضيل وعيد الفطر
الكرة الذهبية 2026.. آلية اختيار الفائز وقواعد التصويت واحتساب النقاط
مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام.. وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار غزة
تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم
وزير الخارجية يبحث مع الصندوق العربي للإنماء تعزيز التمويلات والاستثمارات في مصر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
مفاجأة في محلات الصاغة .. الذهب يثبت عند هذا السعر لليوم الثالث على التوالي
«ذا إيكونوميست»: نتنياهو يرى فرصة سياسية في كارثة جوية كادت تودي بحياة ركاب إسرائيليين
قطع أشجار حديقتها.. التحقيق في بلاغ لقاء سويدان ضد جارها بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على إيرادات «مطلوب عائليًا» أمس

مطلوب عائليا
مطلوب عائليا
أحمد البهى

تمكن فيلم “مطلوب عائليًا”، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، من تحقيق إيرادات مرتفعة أمس، الثلاثاء، بالسينمات. 


وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2 مليونا و21  ألف جنيه، في 90 شاشة عرض. 

ويأتي فيلم «مطلوب عائليًا» ليجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري للمرة الثانية على شاشة السينما، بعد تعاونهما في فيلم «المشروع X»، ليواصلا تقديم تجربة مشتركة تجمع بين الطابع الجماهيري والأجواء الكوميدية والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي والفنانة نسرين أمين، في مجموعة من الأدوار التي تضيف إلى الأحداث مزيدًا من المفارقات والمواقف المختلفة.

الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

تفاصيل قصة فيلم «مطلوب عائليًا»

وتدور أحداث «مطلوب عائليًا» حول كريم عبد العزيز وياسمين صبري، اللذين يجسدان دور زوجين يعيشان حياة أسرية برفقة طفليهما، قبل أن تتغير تفاصيل حياتهما بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام مجموعة من الأحداث والمواقف التي لم تكن في الحسبان.

ومع تصاعد الأحداث، يدخل أفراد العائلة في سلسلة من المغامرات والمفارقات التي تمنح الفيلم طابعه الكوميدي، بينما تضيف عناصر التشويق جانبًا آخر إلى القصة، خاصة مع ارتباط الأحداث بأزمة تتعلق بعملية سرقة، وهو ما يضع الشخصيات الرئيسية في مواقف متلاحقة تحمل العديد من المفاجآت.

كما يتضمن الفيلم عددًا من المشاهد التي جرى تصويرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهو ما يمنح الأحداث تنوعًا على مستوى مواقع التصوير، إلى جانب المشاهد التي تجمع أبطال العمل في إطار عائلي وكوميدي.
 

فيلم مطلوب عائليًا مطلوب عائليًا الفنان كريم عبد العزيز ياسمين صبري كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

الدفاع المدني السعودي

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن الرياض

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

انهيار والدة شهيد لقمة العيش

ابني الوحيد.. والدة محمد لطفي شهيد لقمة العيش بالسودان: نفسي يرجع وأدفنه

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

ترشيحاتنا

محمود ياسين

في ذكراه.. قصة حب محمود ياسين وشهيرة

السبت.. عرض «النهر» للكازاخستاني أمير بايغازين ضمن عروض "جمعية الفيلم"

السبت.. عرض «النهر» للكازاخستاني أمير بايغازين ضمن عروض "جمعية الفيلم"

تامر حسني

تامر حسني يوجه رسالة دعم للسعودية ويدعو بحفظ الدول العربية من كل سوء

بالصور

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد