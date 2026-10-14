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آمال ماهر بين نجوم مهرجان الموسيقى العربية 2026.. تفاصيل الحفلات ومواعيد العروض في القاهرة والإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر بين نجوم مهرجان الموسيقى العربية 2026.. تفاصيل الحفلات ومواعيد العروض في القاهرة والإسكندرية

الفنانة آمال ماهر
الفنانة آمال ماهر
أوركيد سامي

تستعد دار الأوبرا المصرية لإطلاق فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لعام 2026، اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من نجوم الغناء المصري والعربي، إلى جانب فرق الموسيقى العربية والإنشاد الديني وعدد من العازفين والموسيقيين. وتشهد الدورة الجديدة برنامجًا فنيًا متنوعًا يمتد حتى 29 أكتوبر، ويضم حفلات على المسرح الكبير والمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ومسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، إلى جانب الأمسيات المقامة بمعهد الموسيقى العربية.

وتحمل الدورة هذا العام طابعًا خاصًا، إذ تقام إهداءً إلى روح الفنان الراحل هاني شاكر، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في إثراء الأغنية العربية، حيث يتضمن البرنامج حفل افتتاح مخصصًا للاحتفاء بأعماله، بمشاركة مجموعة من الفنانين ونجوم الأوبرا.

وأعلن رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل برنامج الحفلات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كاشفًا عن خريطة الأمسيات الغنائية والموسيقية التي تجمع بين الأصوات الشابة وأسماء لها حضور بارز على الساحة الفنية، فضلًا عن عروض تستعيد التراث الموسيقي العربي.

آمال ماهر وعمر خيرت ومدحت صالح يتصدرون حفلات المسرح الكبير

تنطلق حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 20 أكتوبر، من خلال حفل افتتاح يحمل عنوان «ليلة هاني شاكر»، ويشارك فيه نجوم الأوبرا، إلى جانب الفنانين نيفين رجب ومحمد شاهين وأنوشكا ونادية مصطفى، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، في أمسية تستعيد أبرز ملامح مشوار أمير الغناء العربي.

وتتواصل الأمسيات الفنية بمشاركة عدد من المطربين، من بينهم رضوى سعيد ورحاب عمر وآيات فاروق ووليد توفيق، إلى جانب الفنان جمال عبد المنعم، بمصاحبة عازف القانون، ضمن برنامج يتيح للجمهور الاستمتاع بألوان مختلفة من الغناء العربي.

وتأتي الفنانة آمال ماهر ضمن أبرز الأسماء المشاركة في الدورة الجديدة، حيث تحيي حفلًا غنائيًا بقيادة المايسترو نادر عباسي، في واحدة من الأمسيات المنتظرة ضمن فعاليات المهرجان، التي تجمع بين الأصوات الطربية والأعمال الغنائية المعاصرة.

ويشهد المسرح الكبير أيضًا مجموعة من الحفلات بمشاركة طارق الفقيه وغادة رجب وأماني سمير وعلي الحجار وكنزي ومحمد الحلو وحنين الشاطر وخالد سليم وهمام إبراهيم وياسمين علي، بما يعكس تنوع البرنامج واختلاف الأجيال والمدارس الغنائية المشاركة.

كما يتضمن جدول الحفلات أمسية موسيقية للموسيقار عمر خيرت، بقيادة المايسترو ناير ناجي، يقدم خلالها أعمالًا موسيقية تحظى بمكانة مميزة لدى الجمهور، إلى جانب حفل للفنان محمد شاهين.

وتُسدل الستار على حفلات المسرح الكبير يوم 29 أكتوبر، من خلال حفل للفنان مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، ليختتم البرنامج سلسلة من الأمسيات التي تجمع بين الغناء والموسيقى في أجواء دار الأوبرا المصرية.

 مدحت صالح وعلي الحجار ونجوم الغناء في أوبرا الإسكندرية

على الجانب الآخر، يستضيف مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية عددًا من الحفلات التي تمتد على مدار أيام المهرجان، بمشاركة مجموعة من المطربين وفرق الأوبرا، في إطار حرص الدورة الجديدة على توسيع نطاق الفعاليات وإتاحة الفرصة للجمهور في الإسكندرية للاستمتاع بالبرنامج الفني.

وتبدأ حفلات المسرح يوم 22 أكتوبر، بأمسية للفنان مدحت صالح، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، فيما يشهد يوم 23 أكتوبر حفلًا لفريق «على الأجيال»، بمشاركة الفنانين محمد الخولي وياسر سعيد.

ويستقبل المسرح يوم 27 أكتوبر حفلًا يشارك فيه نجوم الأوبرا تامر عبد النبي وأنغام مصطفى وندى غالب ويمنى حسن، إلى جانب الفنانة غادة رجب والفنان محمد الحلو، بقيادة المايسترو أحمد شرارة.

وتتواصل الفعاليات يوم 28 أكتوبر، من خلال حفل يضم نجوم الأوبرا ولاء طلبة ووائل أبو الفتوح وآلاء أيوب وأمير رفاعي، بمشاركة الفنان خالد سليم، تحت قيادة المايسترو أحمد عامر.

ويختتم مسرح سيد درويش حفلاته يوم 29 أكتوبر، بأمسية غنائية للفنان علي الحجار وفرقته، ليقدم المهرجان لجمهور الإسكندرية مجموعة متنوعة من التجارب الغنائية التي تجمع بين الطرب الأصيل والأعمال المعاصرة.

معهد الموسيقى العربية يحتفي بالتراث والإنشاد الديني

يحظى معهد الموسيقى العربية بنصيب من فعاليات الدورة الـ34، من خلال برنامج يركز على الموسيقى التراثية والإنشاد الديني، بمشاركة فرق متخصصة وفنانين يقدمون ألوانًا مختلفة من الغناء العربي.

وتبدأ حفلات المعهد يوم 22 أكتوبر، بأمسية لفرقة الإنشاد الديني والفنان أحمد إبراهيم، بقيادة المايسترو عمر فرحات، في حفل يستحضر أجواء الإنشاد الديني ويبرز مكانته ضمن مكونات التراث الموسيقي العربي.

وفي 23 أكتوبر، يلتقي الجمهور مع الفنان سعيد عثمان وفرقته «شموع»، بينما يشهد يوم 24 أكتوبر حفلًا للفنان أحمد حسن وفرقته، بمشاركة فرقة «بصمة» للإنشاد الديني.

ويستضيف المعهد يوم 25 أكتوبر حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث، بمشاركة الفنانة السورية وعد البحري، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، في أمسية تحتفي بالأعمال التراثية وتعيد تقديمها للجمهور من خلال أداء غنائي وموسيقي متخصص.

وتتواصل الحفلات يوم 26 أكتوبر، مع فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء العربي، بمشاركة الفنان ياسر معوض، فيما يحيي الفنان محمود درويش وفرقته «كنوز» حفلًا يوم 27 أكتوبر.

ويضم البرنامج أيضًا حفل فرقة الليل والموال والفنان رأفت يسري يوم 28 أكتوبر، قبل أن تختتم حفلات المعهد يوم 29 أكتوبر، بأمسية لفرقة جامعة القاهرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد يحيى.

 دورة جديدة تجمع نجوم الغناء وتحتفي بذاكرة الموسيقى العربية

تقدم الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية برنامجًا يمتد على مدار عشرة أيام، تتوزع فعالياته بين القاهرة والإسكندرية، ويجمع حفلات المطربين والعروض الموسيقية والإنشاد الديني والفرق المتخصصة في تقديم التراث العربي.

ويعكس تنوع المشاركين حرص المهرجان على الجمع بين نجوم الغناء المعروفين والأصوات والفرق المختلفة، مع إتاحة مساحة للأعمال التراثية والتجارب الموسيقية التي تسهم في الحفاظ على هوية الموسيقى العربية وتعريف الأجيال الجديدة بها.

ويأتي إهداء الدورة إلى روح الفنان هاني شاكر ليمنح الفعاليات بُعدًا تكريميًا، إذ يستحضر المهرجان مسيرة أحد أبرز الأصوات الغنائية المصرية والعربية، من خلال حفل افتتاح يحمل اسمه، في لفتة تقديرية لمسيرته وما قدمه للأغنية العربية.

وبين الحفلات المنتظرة لآمال ماهر وعمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار، والأمسيات التي يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء وفرق الموسيقى العربية، تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم مهرجانها بوصفه مساحة للاحتفاء بالطرب والموسيقى والتراث، وملتقى يجمع الفنانين والجمهور حول تنوع الإبداع الموسيقي العربي.

الفنانة آمال ماهر اخبار الفن نجوم الفن

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