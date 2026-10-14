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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيله : محمو ياسين..تاريخ فني حافل من المسرح القومي إلى صدارة السينما والدراما

محمو ياسين
محمو ياسين
أ ش أ

تحلّ اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير محمود ياسين، أحد أبرز نجوم الفن المصري والعربي، الذي امتدت مسيرته لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها أعمالًا متنوعة في المسرح والسينما والتليفزيون، إلى جانب حضوره المميز في مجال التعليق الصوتي، ليترك وراءه رصيدًا فنيًا كبيرًا ومكانة راسخة في وجدان الجمهور.

وُلد محمود ياسين في بورسعيد يوم 19 فبراير 1941، وكان السادس بين عشرة أشقاء، فيما كان والده يعمل في هيئة قناة السويس.

حصل على ليسانس الحقوق عام 1964، وبدأ حياته المهنية في مجال المحاماة، لكنه رفض التعيين في بورسعيد، مفضلًا الاتجاه إلى المسرح، بعدما اجتاز اختبارات القبول الخاصة بالمسرح القومي.

وشكل عام 1967 محطة مهمة في حياته الفنية، بعدما تم تعيينه رسميًا في المسرح القومي، وبدأ مشواره في أدوار البطولة من خلال مسرحية "الحلم"، من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني.

ومن خشبة المسرح القومي انطلقت مسيرته الحقيقية، حيث قدم أكثر من 20 مسرحية، من أبرزها "الرجل الذي فقد ظله"، و"شيء من الخوف"، و"حكاية من بلدنا".

أما بدايته مع السينما، فجاءت من خلال دور صغير في فيلم "القضية رقم 68" مع المخرج صلاح أبو سيف، قبل أن يؤدي دور فلاح في فيلم "شيء من الخوف" عام 1969، مقابل راتب بسيط لم يتجاوز 5 جنيهات.

وشهد عام 1970 انطلاقة جديدة في مشواره السينمائي، بعدما ظهر كبطل في فيلم "نحن لا نزرع الشوك" مع المخرج حسين كمال، لتتوالى بعد ذلك بطولاته السينمائية مع كبار المخرجين.

وخلال تلك الرحلة، تعاون محمود ياسين مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف في أفلام "الكداب"، و"سنة أولى حب"، و"سقطت في بحر العسل"، كما شارك مع المخرج الكبير كمال الشيخ في أعمال "على من نطلق الرصاص"، و"ثالثهم الشيطان"، و"الصعود للهاوية"، ثم تعاون مع حسام الدين مصطفى في "قاع المدينة" و"غابة من السيقان".

كما جمعته أعمال بالمخرج حسن الإمام، من بينها "حب وكبرياء"، و"وانتهى الحب"، و"بعيدًا عن الأرض"، إلى جانب تعاونه مع المخرج هنري بركات، حيث قدما معًا 12 فيلمًا، من بينها "الخيط الرفيع"، و"أفواه وأرانب"، و"اذكريني".

ووصل رصيده السينمائي إلى أكثر من 150 فيلمًا، من بينها "انتهى الحب"، و"حب أحلى من حب"، و"على من نطلق الرصاص"، و"مولد يا دنيا"، و"أنا لا عاقلة ولا مجنونة"، و"همسات الليل"، و"إبليس في المدينة"، و"الباطنية"، و"الأخرس"، و"الحرافيش"، و"فتاة من إسرائيل"، و"كوكب الشرق"، و"الجزيرة".

وحظيت الأفلام الحربية بمكانة بارزة في مشواره، ومن أبرزها فيلم "أغنية على الممر" عام 1972، أثناء حرب الاستنزاف، للمخرج علي عبد الخالق، كما قدم "الوفاء العظيم"، و"بدور"، و"الظلال في الجانب الآخر"، إلى جانب واحد من أشهر أعماله في هذا المجال "الرصاصة لا تزال في جيبي".

ولم تتوقف موهبته عند التمثيل، إذ تميز محمود ياسين بصوت رخيم وحضور قوي، جعلاه من أبرز الاختيارات للتعليق الصوتي في العديد من الأعمال الوثائقية والتاريخية.

كما سجل حضورًا بارزًا في الدراما التليفزيونية من خلال عدد من الأعمال، من بينها "غدًا تتفتح الزهور"، و"سوق العصر"، و"ضد التيار"، و"أبو حنيفة النعمان".

وكانت مسيرته الفنية حافلة بالتكريمات والجوائز، إذ حصد أكثر من 50 جائزة من مهرجانات محلية ودولية، من بينها جائزة التمثيل من مهرجان طشقند عام 1980، ومهرجان السينما العربية بأمريكا وكندا عام 1984، ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988، إلى جانب جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975، وجائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان التلفزيون لعامي 2001 و2002.

وامتد تقدير تجربته الفنية إلى العديد من المؤسسات الثقافية والإعلامية، والجمعيات الأهلية، والمحافظات في العالم العربي ومصر. كما كرمه مهرجان المسرح التجريبي الدولي في دورته الثالثة عشرة، ومهرجان التلفزيون المصري، الذي اختاره رئيسًا فخريًا للجان التحكيم في دورته الرابعة.

وإلى جانب مشواره الفني، تولى محمود ياسين عددًا من المناصب الثقافية والفنية المهمة، من بينها رئاسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998، ورئاسة جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة.

كما ارتبط بعدد من الهيئات الفنية والثقافية المهمة، فعمل عضوًا في المسرح القومي قبل أن يتولى إدارته، إلى جانب شغله منصب رئيس جمعية فناني وكتاب وإعلاميي الجيزة منذ تأسيسها عام 1983.

وشارك كذلك في لجان تحكيم سينمائية دولية وعربية ومحلية، وكان عضوًا بلجنة مهرجان القاهرة السينمائي لاختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار. وفي عام 1973، أسس شركة للإنتاج والتوزيع السينمائي، مساهمًا في دعم وتطوير صناعة السينما المصرية.

وعلى الصعيد الأسري، تزوج الفنان محمود ياسين من الفنانة المصرية شهيرة ، واستمر زواجهما حتى وفاته. وأنجبا ابنهما عمرو محمود ياسين، وهو كاتب وممثل، وابنتهما رانيا محمود ياسين، وهي ممثلة أيضًا.

وبعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة، توفي محمود ياسين في 14 أكتوبر 2020، بعد صراع مع المرض، ليختتم رحلة طويلة من العطاء الفني .

ذكرى رحيل الفنان القدير محمود ياسين أبرز نجوم الفن المصري والعربي المسرح والسينما والتليفزيون

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