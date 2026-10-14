مي عمر تكشف كواليس مسلسل «حليمة جبران» استعدادًا لرمضان 2027

كشفت الفنانة مي عمر عن لقطات جديدة من كواليس مسلسلها «حليمة جبران»، الذي تخوض به سباق دراما رمضان 2027، وذلك من خلال صور نشرتها عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وضمت الصور مجموعة من نجوم العمل، أبرزهم محمد رياض، ونشوى مصطفى، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وبسنت شوقي، وإنجي المقدم، وأحمد بهاء، وحازم إيهاب، وعلاء مرسي، وسط ترقب الجمهور للكشف عن تفاصيل المسلسل وأحداثه خلال الفترة المقبلة.



وكانت آخر اعمال مي عمر فيلم «شمشون ودليلة» شاركها في البطولة أحمد العوضى، وعارفة عبد الرسول، وريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد، وعصام السقا، وخالد سرحان، ومحمود البزاوى، وانتصار، وخالد الصاوى، ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكى.