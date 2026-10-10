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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

محمد سامي ومي
محمد سامي ومي
محمد بدران

فاجأ المخرج محمد سامي زوجته الفنانة مي عمر بهدية مميزة بمناسبة عيد ميلادها، حيث أهدى لها سيارة لامبورجيني، وزينها بباقة كبيرة من الورود، في لفتة رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وشاركت مي عمر متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الهدية التي تلقتها من زوجها، إذ ظهرت السيارة المزينة بالورود، وسط تفاعل من الجمهور الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، معبرين عن إعجابهم بالمفاجأة التي أعدها محمد سامي لها.

تفاصيل فيلم شمشون ودليلة

وعلى الصعيد الفني، عُرض للفنانة مي عمر مؤخرًا فيلم «شمشون ودليلة»، الذي تدور أحداثه حول شخصية دليلة، التي تجسدها مي عمر، وهي فتاة توفي والدها منذ طفولتها، ما يدفعها إلى تعلم أساليب الدفاع عن النفس، قبل أن تتجه إلى ممارسة النصب والتنكر في شخصيات متعددة.

وتتقاطع حياة دليلة مع شمشون، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، وهو شخص يمارس العديد من الأنشطة غير القانونية، باستثناء جرائم القتل، لتتشابك الأحداث بين الشخصيتين في إطار يجمع بين الحركة والكوميديا.

مي عمر في رمضان 2026

وكانت مي عمر قد شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «الست موناليزا»، الذي قامت ببطولته، وعُرض عبر مجموعة من قنوات MBC، لتواصل من خلاله حضورها في المنافسة الدرامية الرمضانية.

لامبورجيني هدية عيد ميلاد مي عمر محمد سامي

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