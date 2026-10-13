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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من الرولز رويس إلى لامبورجيني.. سعر ومواصفات السيارة هدية محمد سامي لـ مي عمر احتفالا بعيد ميلادها

سيارة مي عمر
سيارة مي عمر
كريم عاطف

تجددت هدايا السيارات الفارهة في حياة الفنانة مي عمر، بعدما فاجأها زوجها المخرج محمد سامي بسيارة لامبورجيني ريفويلتو باللون الموف، احتفالا بعيد ميلادها، في لفتة لاقت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع القيمة المرتفعة للسيارة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الخارقة.

ووثقت مي عمر لحظة اكتشاف الهدية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلاله وهي تخرج من المنزل لتفاجأ بالسيارة الجديدة، التي زينت شنطتها الأمامية بباقة كبيرة من الورود الحمراء، في مشهد عكس أجواء الاحتفال والمفاجأة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يختار فيها محمد سامي سيارة فارهة للاحتفال بعيد ميلاد زوجته، إذ سبق أن أهداها سيارة رولز رويس في عام 2025، قدرت قيمتها وقتها بنحو 25 مليون جنيه، وعبرت مي عمر وقتها عن سعادتها بالهدية، مؤكدة شعورها بالحب والاهتمام، فيما كشف سامي أن فكرة شراء السيارة جاءت بعدما لاحظ إعجاب زوجته بسيارة مماثلة خلال تصوير أحد أعمالها الفنية.

وشهدت المناسبة السابقة أيضا موقفا طريفا، بعدما مازح سامي زوجته قائلا إنه باع الساعة التي أهدتها له في عيد ميلاده للمساهمة في استكمال ثمن السيارة، وهو ما أضاف أجواء من المرح إلى الاحتفال.

وفي عيد ميلادها عام 2026، عاد المخرج ليقدم لزوجته هدية أكثر تميزا، وهذه المرة بسيارة لامبورجيني ريفويلتو الهجينة، التي يبلغ سعرها المعلن نحو 892 ألفا و695 دولارا، بما يعادل قرابة 46.8 مليون جنيه مصري، وفقا لإعلان بيع لدى وكيل لامبورجيني بالولايات المتحدة.

وتجمع ريفويلتو بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا الهجينة، إذ تعتمد على محرك بنزين من 12 أسطوانة بسعة 6.5 لتر، تدعمه ثلاثة محركات كهربائية، لتصل القوة الإجمالية إلى 1015 حصانا، وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية، بينما تتجاوز سرعتها القصوى 350 كيلومترا في الساعة.

وتأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي، مع هيكل يعتمد على ألياف الكربون ومواد خفيفة الوزن لتعزيز الأداء، ويبلغ وزنها نحو 1780 كيلوجراما، فيما يصل طولها إلى 4947 ملليمترا، وقاعدة عجلاتها إلى 2779 ملليمترا.

ولا يقتصر تميز ريفويلتو على القوة والسرعة، بل يمتد إلى تصميمها الخارجي ذي الخطوط الحادة والجناح الخلفي النشط، إلى جانب مقصورة داخلية بطابع رياضي يركز على السائق.

وبين رولز رويس 2025 ولامبورجيني 2026، أصبحت السيارات الفارهة عنوانا لاحتفالات محمد سامي بعيد ميلاد مي عمر، لتجمع الهدايا بين القيمة المادية المرتفعة والتفاصيل الشخصية التي تحرص الفنانة على مشاركتها مع جمهورها.

السيارات الفارهة مي عمر الفنانة مي عمر المخرج محمد سامي لامبورجيني لامبورجيني ريفويلتو رولز رويس

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