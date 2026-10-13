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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سكودا أوكتافيا 2027 في مصر بزيادة 150 ألف جنيه

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027
سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وتم طرحها بزيادات عن موديل 2026 تترواح ما بين 25 إلي 150 ألف جنيه .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

تحصل سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان|، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتومايتك .

وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

زودت سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسالئد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027  

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

تمتلك سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

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