تختار ايه .. هافال H7 إم ام جى وان 2027

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هافال H7 و ام جى وان موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال H7 موديل 2027

هافال H7 موديل 2027

تمتلك سيارة هافال H7 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك هافال H7 موديل 2027

هافال H7 موديل 2027

تستمد سيارة هافال H7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 240 حصان، وبها خزان وقود سعة 61 لتر، وبها عزم دوران 530 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال H7 موديل 2027

هافال H7 موديل 2027

تباع سيارة هافال H7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 725 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى وان موديل 2027

ام جى وان موديل 2027

يوجد بـ سيارة ام جى وان موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى وان موديل 2027

ام جى وان موديل 2027

تحصل سيارة ام جى وان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 181 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى وان موديل 2027

ام جى وان موديل 2027

يصل سعر سيارة ام جى وان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 400 ألف جنيه .