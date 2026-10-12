قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
الرئيس السيسي: مستعدون لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع كوريا وماليزيا وإندونيسيا
الخارجية الإيرانية: نسيطر على هرمز.. وأبدينا استعدادا لمحادثات بين اليمن والسعودية
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولته الآسيوية
التعليم تحدد الفئات المستهدفة بإستلام التابلت في المدارس الثانوية العامة والفنية
الرئيس السيسي: مكانة مصر الدولية تستند إلى إرثها الحضاري وسياسة التوازن والاستقرار
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة آسيوية شملت 3 دول
إلزام طلاب الثانوي بسداد قيمة التابلت في حال ضياعه أو تعرضه للتلف
الإسكان: 171,798 ألف مواطن سجلوا بياناتهم لحجز وحدات الإيجار التمليكي
زوجة معتمد جمال قبل إجرائه عملية جراحية: ربنا يطمنا عليك.. فداك الدنيا
عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية
خلال أيام.. موعد مرتبات أكتوبر 2026 بعد قرار المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. هافال H7 إم ام جى وان 2027

هافال H7 إم ام جى وان 2027
هافال H7 إم ام جى وان 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هافال H7 و ام جى وان موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال H7 موديل 2027

 هافال H7 موديل 2027

تمتلك سيارة هافال H7 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك هافال H7 موديل 2027

 هافال H7 موديل 2027

تستمد سيارة هافال H7 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 240 حصان، وبها خزان وقود سعة 61 لتر، وبها عزم دوران 530 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال H7 موديل 2027

 هافال H7 موديل 2027

تباع سيارة هافال H7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 725 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى وان موديل 2027

 ام جى وان موديل 2027

يوجد بـ سيارة ام جى وان موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ام جى وان موديل 2027

 ام جى وان موديل 2027

تحصل سيارة ام جى وان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 181 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى وان موديل 2027

 ام جى وان موديل 2027

يصل سعر سيارة ام جى وان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 400 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة ام جى وان موديل 2027 هافال H7 وسائل الأمان بـ هافال H7 محرك هافال H7 موديل 2027 سعر هافال H7 وسائل الأمان بـ ام جى وان موديل 2027 محرك ام جى وان سعر ام جى وان موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

المضيفة المصرية

الخطوط السعودية تنعي المضيفة المصرية ضحية أحداث مطار الملك خالد

ترشيحاتنا

إيران

الخارجية الإيرانية: ندعو إلى تسوية الصراع في اليمن عبر الحوار

صورة من المداخلة

تقنيات فنية عمرها قرون.. سر القيمة التاريخية لبورتريهات الفيوم

لمركز التكنولوجي

تطوير الخدمات المحلية.. 25 خدمة بالمركز التكنولوجي الجديد لتسهيل معاملات المواطنين في الوادي الجديد

بالصور

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد