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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو اى اكس 90 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

فولفو اى اكس 90 موديل 2027
فولفو اى اكس 90 موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولفو اى اكس 90 موديل 2027 ، وتنتمي اى اكس 90 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تحصل سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 106 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 670 نيوتن/متر، وبها قوة 456 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 720 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تمتلك سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تحتوي سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment .

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 بها، Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

سعر فولفو اى اكس 90 موديل 2027

فولفو اى اكس 90 موديل 2027

تباع سيارة فولفو اى اكس 90 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 900 ألف جنيه .

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