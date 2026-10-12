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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسرب سائل الفرامل يتسبب في استدعاء 30 ألف سيارة مرسيدس S-Class

استدعاء مرسيدس S Class
استدعاء مرسيدس S Class
عزة عاطف

وسعت شركة «مرسيدس-بنز» الألمانية نطاق حملة الاستدعاء الخاصة بطرازات «الفئة S» الفاخرة لتعمل على ضم آلاف السيارات الإضافية نتيجة وجود خلل تصنيعي في خراطيم الفرامل الأمامية. 

وأخطرت الشركة الهيئة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) بتوسيع نطاق الاستدعاء المسجل برقم «26V638» ليشمل 30078 سيارة، بعد أن كانت الحملة السابقة الصادرة العام الماضي تقتصر على نحو 20 ألف مركبة جرى إنتاجها وفق ظروف مناخية معينة.

أسباب الخلل الفني والطرازات المتأثرة

يعود سبب الاستدعاء إلى احتمالية تعرض خراطيم الفرامل الهيدروليكية الأمامية المزودة من شركة «كونتيننتال» للتآكل السريع والإجهاد بسبب الحرارة واهتزازات نظام التعليق، مما يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وضعف الاستجابة عند الضغط على الدواسة. 

ويشمل الاستدعاء المُوسع طرازات الموديلات من 2021 إلى 2025 التي تم تصنيعها بين فبراير 2021 ونوفمبر 2024، والتي تتضمن فئات «S 500» و«S 580» والنسخ الهجينة «S 580e»، بالإضافة إلى طرازات «مايباخ» والنسخ الرياضية «AMG S 63 E Performance».

وقد أكدت التقرير الفنية التابعة لشركة مرسيدس أن تسرب سائل الفرامل يقلل من كفاءة دائرة التوقف الهيدروليكية دون وجود تنبيهات مسبقة للائحة القيادة قبل وقوع التسريب. 

وتتضمن خطة الإصلاح المعتمَدة التزام الوكلاء والمراكز المعتمدة بفحص وتبديل خراطيم الفرامل الأمامية بحزم جديدة مطورة مجانًا بالكامل دون تحميل المالكين أي تكاليف.

تداعيات الاستدعاء على معايير الجودة

تضع هذه الحملة الضخمة ضغوطًا إضافية على إدارة ضبط الجودة وسلاسل التوريد لدى مرسيدس-بنز، لا سيما وأن الخلل يمس الفئة العليا والأفخم ضمن أسطول الصانع الألماني. 

وتسعى الشركة من خلال الإسراع في توجيه إخطارات السحب وتوفير القطع البديلة بحلول نهاية الشهر القادم إلى حماية سمعة النجم الفضية والحفاظ على ثقة العملاء في الأسواق العالمية.

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