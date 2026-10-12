قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات: استهداف السعودية يقوض أمن منطقة الخليج بأكملها
حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
سعر الكيلو 80 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الدواجن
قادمة من إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة بولاية النيل الأزرق
منتدى مصر 2026.. هل تتتاح جلساته للجمهور عبر البث المباشر؟.. الحكومة ترد
هل يؤثر موعد شحن عداد الكهرباء على قيمة الفاتورة؟.. متخصص يفجر مفاجأة للمواطنين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-10-2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا
الأوقاف: «الأمن الفكري أساس استقرار المجتمع وحماية الوطن» موضوع خطبة الجمعة المقبلة
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين
حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وتحذير من السيول
صحف المغرب تحتفي بانتصار عموتة على الزمالك: أسكت المنتقدين وأثبت قدرته في المباريات الكبرى
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش تستعد لإحياء أسطورة كاريرا GT بسيارة خارقة جديدة

بورش
بورش
عزة عاطف

أطلقت شركة «بورش» تشويقات رسمية جديدة تستعرض ملامح سيارتها الخارقة المرتقبة التي ستحمل اسم «ميشن S»، لتتخذ موقعًا متقدمًا فوق طراز «911» الأيقوني وتمثل امتدادًا روحياً للأسطورة «كاريرا GT» و«918 سبايدر». 

ورغم كتمان الشركة للتفاصيل الهندسية الكاملة، إلا أن المقاطع الترويجية كشفت عن مؤشرات واضحة تحيي آمال عشاق المحركات الميكانيكية الخالصة في عصر التحول الكهربائي.

مؤشرات لوحة القيادة وسقف الدوران عند 8000 دورة

ركز التشويق الجديد على استعراض تفاصيل عدادات القياس الرقمية للسيارة، حيث ظهر عداد السرعة الدورية (Tachometer) ليبين خطاً أحمر يصل إلى علامة 8000 دورة في الدقيقة (rpm) في وضعيات القيادة الرياضية والحلبات. 

وتدعم هذه المعطيات التقنية التوقعات المتداولة حول اعتماد السيارة على محرك احتراق داخلي عالي الأداء، متخلية عن مسار الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية البحتة الذي كان مفترضًا في نموذج «ميشن X» السابق.

الشائعات الهندسية حول محرك بوكسر ثماني الأسطوانات

تشير التقارير الصادرة من قطاع التطوير في شتوتجارت إلى احتمالية تزويد السيارة الجديدة بمحرك بوكسر فريد مكون من 8 أسطوانات (Flat-8)، وهو تصميم نادرًا ما استخدمته بورش في سيارات الإنتاج التجاري الواسع. 

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا المحرك قد يعتمد على شحن توربيني مزدوج وسعة تتراوح حول 5 لرات لتوليد قوة إجمالية تتجاوز 700 حصان، مما يمنح السيارة نغمات ميكانيكية حماسية وأداءً استثنائياً على الطرقات وفوق حلبات السباق.

التوقعات الزمنية والظهور الرسمي المرتقب

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية بورش لتعزيز هوامش الربحية وتقديم طرازات حصرية منخفضة الإنتاج وعالية القيمة. 

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن التفاصيل الكاملة والمواصفات التقنية لسيارة «ميشن S» رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب واسع من الأسواق العالمية لمعرفة ما إذا كانت هذه التحفة الهندسية ستعتمد كليًا على البنزين أو ستدمج تقنيات الأداء العالي بطريقة غير معتادة.

https://www.instagram.com/reel/DeRxEKjhB3_/?cplk=dHl0NG1rcjRhd2s3

بورش ميشن S بورش الخارقة الجديدة بورش Flat 8 بورش كاريرا GT سيارات بورش الرياضية 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

الأهلي

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق 19 قافلة إنسانية لدعم المرضى وكبار السن والأيتام

شيخ الازهر

شيخ الأزهر ينعى التلميذ أمير عبد الحميد: قلوبنا يعتصرها الألم والحزن

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته.. وهل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام أبيها وإخوتها وزوج ابنتها؟.. وحكم تغيير توصية المتبرع وإعطاء ماله لفقيرة بدلا من يتيمة

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد