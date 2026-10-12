بورش تستعد لإحياء أسطورة كاريرا GT بسيارة خارقة جديدة

أطلقت شركة «بورش» تشويقات رسمية جديدة تستعرض ملامح سيارتها الخارقة المرتقبة التي ستحمل اسم «ميشن S»، لتتخذ موقعًا متقدمًا فوق طراز «911» الأيقوني وتمثل امتدادًا روحياً للأسطورة «كاريرا GT» و«918 سبايدر».

ورغم كتمان الشركة للتفاصيل الهندسية الكاملة، إلا أن المقاطع الترويجية كشفت عن مؤشرات واضحة تحيي آمال عشاق المحركات الميكانيكية الخالصة في عصر التحول الكهربائي.

مؤشرات لوحة القيادة وسقف الدوران عند 8000 دورة

ركز التشويق الجديد على استعراض تفاصيل عدادات القياس الرقمية للسيارة، حيث ظهر عداد السرعة الدورية (Tachometer) ليبين خطاً أحمر يصل إلى علامة 8000 دورة في الدقيقة (rpm) في وضعيات القيادة الرياضية والحلبات.

وتدعم هذه المعطيات التقنية التوقعات المتداولة حول اعتماد السيارة على محرك احتراق داخلي عالي الأداء، متخلية عن مسار الاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية البحتة الذي كان مفترضًا في نموذج «ميشن X» السابق.

الشائعات الهندسية حول محرك بوكسر ثماني الأسطوانات

تشير التقارير الصادرة من قطاع التطوير في شتوتجارت إلى احتمالية تزويد السيارة الجديدة بمحرك بوكسر فريد مكون من 8 أسطوانات (Flat-8)، وهو تصميم نادرًا ما استخدمته بورش في سيارات الإنتاج التجاري الواسع.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا المحرك قد يعتمد على شحن توربيني مزدوج وسعة تتراوح حول 5 لرات لتوليد قوة إجمالية تتجاوز 700 حصان، مما يمنح السيارة نغمات ميكانيكية حماسية وأداءً استثنائياً على الطرقات وفوق حلبات السباق.

التوقعات الزمنية والظهور الرسمي المرتقب

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية بورش لتعزيز هوامش الربحية وتقديم طرازات حصرية منخفضة الإنتاج وعالية القيمة.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن التفاصيل الكاملة والمواصفات التقنية لسيارة «ميشن S» رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب واسع من الأسواق العالمية لمعرفة ما إذا كانت هذه التحفة الهندسية ستعتمد كليًا على البنزين أو ستدمج تقنيات الأداء العالي بطريقة غير معتادة.

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