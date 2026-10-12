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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفاتار 11 الكهربائية.. دفع كلي وبقوة تتجاوز 400 حصان

أفاتار 11
أفاتار 11
صبري طلبه

تقدم أفاتار 11 بقدرات الدفع الرباعي الكهربائية التي تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات الرقمية المتقدمة، وتعود انطلاقة علامة أفاتار عالميًا إلى عام 2018، ضمن مشروع يستند إلى تعاون بين مجموعة شانجان للسيارات وهواوي و CATL المتخصصة في تقنيات البطاريات.

وظهرت أفاتار 11 بوصفها أولى سيارات العلامة التي طُرحت رسميًا في عام 2022، مع تقنيات تجمع بين أنظمة الدفع الكهربائي والتقنيات الذكية، إلى جانب دعم السيارة بمجموعة من التجهيزات.

أفاتار 11 

تصميم أفاتار 11 

تأتي أفاتار 11 بهيكل يبلغ طوله 4,895 مم، وعرضه 1,970 مم، وارتفاعه 1,601 مم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2,975 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب نحو 2,410 كيلوجرامات، مع عجلات رياضية بقياس 22 بوصة. 

محركات أفاتار 11

تعتمد أفاتار 11 على محركين كهربائيين يعملان معًا لتوفير قوة إجمالية تبلغ 402 حصان، إلى جانب عزم دوران يصل إلى 687 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع كلي AWD يوزع القوة على العجلات الأربع.

أفاتار 11 

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة أفاتار 11 نحو 200 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع السيارة الانطلاق من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثانية.

بطارية أفاتار 11

تستمد السيارة أفاتار 11 طاقتها من بطارية تبلغ سعتها 116.79 كيلوواط ساعة، وتصل مسافة القيادة الكهربائية المعلنة إلى 760 كيلومترًا.

أفاتار 11 

وتستغرق عملية شحن البطارية من 0 إلى 100% باستخدام التيار المتردد AC  نحو 13.5 ساعة، أما عند استخدام الشحن السريع بالتيار المستمر DC، فيمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80 بالمئة خلال 25 دقيقة. 

تجهيزات أفاتار 11

تحصل المقاعد على تقنية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، وتشمل التجهيزات مقودًا مكسوًا بالجلد مع خاصية التدفئة، وشاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة. 

أفاتار 11 

كما تضم المقصورة شاشة إضافية أمام الراكب الأمامي بقياس 10.25 بوصة، وبنظام صوتي يضم 25 سماعة، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق وفتحات تهوية خلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي.

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