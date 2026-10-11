بي واي دي هان 2026 Platinum.. بمدى يتخطى 500 كم

تنتمي بي واي دي هان 2026 إلى فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وتقدمها العلامة الصينية عالميًا بمنظومة كهربائية بالكامل ومجموعة من التقنيات المخصصة للراحة والقيادة.

أبعاد بي واي دي هان 2026

يبلغ طول بي واي دي هان 2026 نحو 4,995 مم، مع عرض يصل إلى 1,910 مم وارتفاع يبلغ 1,495 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,920 مم.

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,100 و2,250 كجم، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 410 لترات، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تأتي بعجلات رياضية مصنوعة من الألمنيوم. إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

بي واي دي هان 2026

محركات وأداء بي واي دي هان 2026

تعتمد فئة Platinum على منظومة دفع كهربائية تضم محركين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي سرعة واحدة ونظام دفع كلي للعجلات AWD. وتصل القوة الإجمالية إلى 509 أحصنة، فيما يبلغ عزم الدوران 700 نيوتن متر.

تسارع بي واي دي هان 2026

تستطيع بي واي دي هان 2026 Platinum الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.9 ثانية.

بي واي دي هان 2026

بطارية ومدى القيادة

تأتي السيارة بي واي دي هان 2026 ببطارية تبلغ سعتها 85.4 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 521 كم، ويمنح هذا المدى السيارة إمكانية تغطية مسافات طويلة نسبيًا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

مقصورة بي واي دي هان 2026

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بجلد نابا، مع تجهيز مقعد السائق بإمكانية الضبط الكهربائي وحفظ الذاكرة، إلى جانب التدفئة والتبريد، ويعتمد المقود على كسوة جلدية وتصميم متعدد الوظائف، بما يتيح التحكم في عدد من وظائف السيارة دون الحاجة إلى إبعاد اليدين عنه لفترات طويلة، وتشمل تجهيزات الصف الثاني خاصيتي تدفئة المقاعد وتبريدها، إلى جانب فتحات تكييف خلفية.

بي واي دي هان 2026

وتعتمد بي واي دي هان 2026 Platinum على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، تدعم الاتصال بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة أمام السائق، ونظام صوتي يضم 12 سماعة، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وباقة من تقنيات الحماية والمساعدة.