عودة هوندا NSX من جديد بقوة تتجاوز 400 حصان.. صور

كشفت JAS Motorsport الإيطالية عن النسخة المطورة من هوندا NSX، في مشروع يعيد السيارة الرياضية اليابانية إلى الواجهة من خلال تعديلات ميكانيكية وتصميمية تحافظ على ملامحها الأصلية، مع رفع قدراتها إلى مستوى جديد.

هوندا NSX ومسيرة بدأت عام 1990

ظهرت هوندا NSX للمرة الأولى للإنتاج عام 1990، بعدما قدمت الشركة اليابانية نموذجًا رياضيًا يجمع بين الأداء العالي والتصميم العملي، مع اعتماد تقنيات متقدمة بالنسبة إلى عصرها.

هوندا NSX

واكتسب الجيل الأول شهرة واسعة بفضل محركه الوسطي وتوازنه أثناء القيادة، إلى جانب مساهمته في تعزيز حضور هوندا ضمن فئة السيارات الرياضية.

واستمرت السيارة في التطور حتى توقف إنتاج الجيل الأول عام 2005، قبل أن تعود NSX عالميًا بجيل جديد عام 2016، اعتمد على منظومة حركة هجينة وتقنيات إلكترونية متقدمة.

هوندا NSX

محرك هوندا NSX المعدلة

شهدت النسخة الجديدة تعديلات على المحرك بالتعاون بين JAS و Judd البريطانية، إذ جرى تطوير المحرك سداسي الأسطوانات ورفع سعته من 3.0 لتر إلى 3.4 لتر، بينما تصل القوة إلى 414 حصانًا، مقارنة بنحو 276 حصانًا في النسخة الأصلية، أي بزيادة تبلغ 138 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

هوندا NSX

تصميم هوندا NSX

ظهرت هوندا NSX المطورة باللون الأزرق، مع الاحتفاظ بالهيكل الرياضي ذي البابين والخطوط التي ميزت السيارة منذ ظهورها الأول، وتضم الواجهة مصابيح إضاءة LED نحيفة، إلى جانب المصابيح الأمامية القابلة للفتح والطي، التي تعد من أشهر السمات التصميمية للجيل الأول من الطراز، وتشمل التعديلات الخارجية جنوطًا كبيرة بتصميم نجمي خماسي الأضلاع، مع توزيع مزدوج للأذرع يمنح العجلات مظهرًا أكثر رياضية.

هوندا NSX

إنتاج محدود وسعر يبدأ من 880 ألف يورو

كشفت بعض التقارير العالمية أن JAS Motorsport استعرضت المشروع في مرحلة سابقة من خلال صور رقمية كشفت عن ملامحه الأولية، كما أشارت إلى أن الإنتاج سيقتصر على 35 نسخة فقط، بسعر يبدأ من 880 ألف يورو.