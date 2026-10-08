أرخص 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية واليابانية في مصر.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم، بالإضافة إلى تنوع العلامات وبلد المنشأ والتجميع، ومنها الفرنسية واليابانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية واليابانية في مصر

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

تعتمد سوزوكي اسبريسو على محرك سعة 1000 سي سي، وعزم دوران 90 نيوتن/متر، بينما يتمكن موتور السيارة من ضخ 67 حصانا، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 705,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

قدمت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 875,000 و 990,000 جنيه.

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 820,000 جنيه إلى 900,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر 740,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بمحرك تيربو ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وتبدأ أسعار السيارة من 755,000 جنيه وصولًا إلى 815,000 جنيه.