كاديلاك تطرح أحدث فئة فاخرة سوداء بالكامل

كشفت مجموعة «جنرال موتورز» (GM) عن تحديث تشكيلة سيارتها الفاخرة الكهربائية «كاديلات إسكاليد IQ» لموديل عام 2027، وذلك بإضافة فئة التجهيز الأعلى تحت اسم «سيجنتشر سبورت» (Signature Sport).

وتستهدف الشركة تقديم طراز قمة جديد يجمع بين الأداء الرياضي واللمسات الداكنة، ليتصدر خيارات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة ذات الحجم الكبير.

لمسات سوداء وتمايز عن الفئات القياسية

تتميز فئة «سيجنتشر سبورت» بطابع تصميمي يعتمد على اللمسات السوداء المظلمة في الشبكة الأمامية والعجلات والعناصر الخارجية، مما يمنحها حضورًا بصرَيًا قويًا وتمايزًا واضحًا عن الفئات الأربع المتاحة حاليًا وهي «Luxury» و«Sport» و«Premium Luxury» و«Premium Sport».

كاديلات إسكاليد IQ

وأكدت التقارير الصادرة عن الشركة أن هذه الفئة الجديدة ستتوفر أيضًا على الفئة الممتدة «إسكاليد IQL» ذات القاعدة الطويلة للعجلات، لتلبي متطلبات العملاء الباحثين عن أعلى درجات الفخامة والمساحة داخل أسطول كاديلات الكهربائي.

القوة الميكانيكية والتقنيات الرقمية المتقدمة

تحافظ الفئة الجديدة على منظومة الحركة الكهربائية القائمة على منصة «أولتيوم» (Ultium)، حيث تعمل بمحركين كهربائيين ينتجان قوة 680 حصانًا في الوضع القياسي، وترتفع القوة إلى 750 حصانًا عند تفعيل وضعية «Velocity Max».

وتعتمد السيارة على بطارية ضخمة بسعة 205 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 465 ميلًا (نحو 748 كيلومترًا) في الشحنة الواحدة.

وتتكامل هذه المنظومة مع شاشة رقمية مقاس 55 بوصة تمتد بعرض المقصورة، ونظام التوجيه بالعجلات الأربع لتعزيز مرونة المناورة.