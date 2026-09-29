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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبل جراند لاند 2027 تباع بهذه المواصفات.. تعرف على أهم المميزات

اوبل جراند لاند موديل 2027
اوبل جراند لاند موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اوبل جراند لاند موديل 2027

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اوبل جراند لاند موديل 2027 ، وتنتمي جراند لاند لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

محرك اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند موديل 2027

تحصل سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 على قوتها من محرك سعة  1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لترا، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

وسائل الأمان بـ اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند موديل 2027

زودت سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، وESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى.

مواصفات اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند موديل 2027

تحتوي سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 على الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وباور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما .

اوبل جراند لاند موديل 2027

ويوجد بـ سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 أيضا، كراسي كهربائية، وبها جنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، ومقاعد كهربائية .

سعر اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و974 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و124 ألف جنيه .

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