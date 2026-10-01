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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي شارك 6.. بيك أب هجينة بمدى 520 كم

بي واي دي شارك 6
بي واي دي شارك 6
صبري طلبه

تقدم بي واي دي شارك 6 عالميًا كإحدى سيارات البيك أب التي تعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن، مع هيكل مخصص لهذه الفئة، بالإضافة إلى حزمة من التقنيات.

أبعاد بي واي دي شارك 6

يبلغ طول بي واي دي شارك 6 نحو 5,457 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,971 مم وارتفاعها إلى 1,925 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,260 مم. ويصل الخلوص الأرضي إلى 230 مم، فيما يبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 2,710 كجم، وتحصل السيارة على إضاءة LED، إلى جانب عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 18 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

بي واي دي شارك 6

بي واي دي شارك 6 والمنظومة الهجينة 

تعتمد السيارة بي واي دي شارك 6 على منظومة هجينة قابلة للشحن، تتكون من محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد المحرك التقليدي قوة تبلغ 181 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 260 نيوتن متر، ويرتبط النظام بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع E-CVT، مع اعتماد نظام دفع كلي AWD.

بي واي دي شارك 6

محركات كهربائية بقوة 430 حصانًا

تستفيد شارك 6 من محركين كهربائيين، أحدهما يولد 228 حصانًا والآخر 201 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الكهربائي 310 و340 نيوتن متر على التوالي، ومع عمل منظومة الدفع بالكامل، تصل القوة الإجمالية إلى 430 حصانًا، فيما يبلغ إجمالي عزم الدوران 650 نيوتن متر.

بي واي دي شارك 6

بطارية ومدى بي واي دي شارك 6 

تضم بي واي دي شارك 6 بطارية بسعة 29.58 كيلوواط ساعة، وتتيح القيادة باستخدام الطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 60 كم، أما عند الجمع بين الطاقة الكهربائية ومحرك البنزين، فيصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 520 كم، مع خزان وقود تبلغ سعته 59 لترًا.

بي واي دي شارك 6

تسارع بي واي دي شارك 6 وقدرات السحب

تتمتع السيارة بأداء سريع بالنسبة إلى بيك أب هجينة، حيث يمكنها الوصول من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 5.7 ثانية، ولا تقتصر إمكانات شارك 6 على الأداء والتشغيل الكهربائي، إذ تصل قدرتها على سحب المقطورات إلى 2,500 كجم. 

بي واي دي شارك 6 بي واي دي شارك 6 مواصفات بي واي دي شارك 6 السيارة بي واي دي شارك 6 سيارة بي واي دي شارك 6

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