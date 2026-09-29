بي واي دي سيل 07 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي سيل 07 ، وتنتمي سيل 07 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر بتصميم جديد وأبعاد أكبر مقارنة بالجيل الحالي .

سيارة بي واي دي سيل 07 السيدان الجديدة

أبعاد بي واي دي سيل 07

تأتى سيارة بي واي دي سيل 07 في سوق السيارات بطول 508 مم، وعرض 196 مم، وبها ارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 290 مم .

سيارة بي واي دي سيل 07 السيدان الجديدة

مواصفات بي واي دي سيل 07

زودت سيارة بي واي دي سيل 07 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية مغلقة، وبها مصابيح مستوحاة من شكل الأمواج، وبها مستشعر ليدار على السقف، ما يشير إلى إمكانية حصولها على نظام متطور لمساعدة السائق على القيادة.

سيارة بي واي دي سيل 07 السيدان الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي سيل 07 بها، خطوط جانبية مستقيمة، وسقف زجاجي بانوراما، ومقابض أبواب شبه مخفية، وبها جنوط مقاس 19 بوصه، وبها مصابيح خلفية متصلة تمتد بعرض السيارة، بتصميم مشابه للمصابيح المستخدمة في سيل 08.

محرك بي واي دي سيل 07

تستمد سيارة بي واي دي سيل 07 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 215 حصان، وبها بطارية فوسفات الحديد والليثيوم سعة 38.029 كيلوواط / ساعة، تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 245 كم بالطاقة الكهربائية وحدها .

سيارة بي واي دي سيل 07 السيدان الجديدة

ويوجد من سيارة بي واي دي سيل 07 نسخة كهربائية بالكامل تنتج قوة 402 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 718 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

سيارة بي واي دي سيل 07 السيدان الجديدة

وجدير بالذكر ان الكشف عن الجيل الثاني بعدما سجل الجيل الحالي من سيل 07 تسليم 1005 سيارات فقط خلال أغسطس من عام 2026 وشملت النسختين الهجينة والكهربائية .