أستون مارتن Valhalla 2026.. قدرات خارقة لوحش السرعة

تعد أستون مارتن Valhalla 2026 واحدة من أقوى وأسرع السيارات في تاريخ العلامة البريطانية، إذ تنتمي إلى فئة السوبر كارز، مع تصميم رياضي ومنظومة دفع عالية الأداء بقدرات متقدمة من القوة والتسارع.

أستون مارتن Valhalla بقوة 1079 حصانًا

تعتمد أستون مارتن Valhalla على محرك بنزين V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر، ضمن منظومة حركة هجينة تضم أربعة محركات، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 1079 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 1100 نيوتن متر، وتتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، إلى جانب نظام دفع كلي يوزع القوة على العجلات الأربع.

أستون مارتن Valhalla

أستون مارتن Valhalla وأرقام التسارع

تنعكس هذه الأرقام على قدرات السيارة في التسارع، إذ تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترًا في الساعة.

أستون مارتن Valhalla

أستون مارتن Valhalla وتقنيات السلامة

تضم السيارة أستون مارتن Valhalla مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل التحذير من التصادم الأمامي والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، إلى جانب نظام مراقبة مسار الطريق مع التنبيه عند مغادرة المسار والمساعدة على البقاء داخله.

أستون مارتن Valhalla

كما تتوفر حساسات للركن في الأمام والخلف، وكاميرا للرؤية الخلفية، مع نظام منع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة، ونظام الثبات الإلكتروني، فضلًا عن الوسائد الهوائية.

أستون مارتن Valhalla

تجهيزات أستون ستون مارتن Valhalla

تأتي مقصورة السيارة أستون مارتن Valhalla بعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بألكانتارا، إلى جانب مقاعد رياضية، وتضم السيارة لوحة القيادة شاشة للعدادات الرقمية بقياس 10.25 بوصة، مع شاشة أخرى للمعلومات والترفيه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب نظام الملاحة، ومكيف الهواء أوتوماتيكي.