هونشي E-HS9 بمحرك كهربائي وقوة 543 حصان

تُعد هونشي واحدة من العلامات الصينية التي تركز على تطوير السيارات الفاخرة، مع تقديم طرازات متنوعة تشمل سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتأتي هونشي E-HS9 ضمن هذه التشكيلة بوصفها سيارة SUV كبيرة تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، مع منظومة دفع تضم محركين كهربائيين وقوة إجمالية تبلغ 543 حصانًا.

هونشي E-HS9

محركات وأداء هونشي E-HS9

تعتمد هونشي E-HS9 على منظومة كهربائية تتكون من محركين، وترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ذي سرعة واحدة، مع نظام دفع كلي AWD. وتصل القوة الإجمالية إلى 543 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 750 نيوتن متر، أما السرعة القصوى فتبلغ 200 كم في الساعة.

بطارية هونشي E-HS9

تحصل السيارة هونشي E-HS9على الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 99 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى 441 كم، وتتيح هذه السعة تخزين الطاقة اللازمة لتشغيل المحركين.

هونشي E-HS9

أبعاد هونشي E-HS9

تنتمي هونشي E-HS9 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، إذ يبلغ طولها 5,209 مم، وعرضها 2,010 مم، فيما يصل ارتفاعها إلى 1,713 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,110 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 438 لترًا وفق المواصفات الواردة، بينما تعتمد السيارة على عجلات من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، كما تأتي بفتحة سقف بانورامية.

هونشي E-HS9

داخلية هونشي E-HS9

تضم المقصورة مقاعد مكسوة بجلد نابا، مع توفير مجموعة من وظائف الراحة للمقاعد الأمامية واختيار أوضاع الجلوس، إلى جانب التدفئة والتبريد والتدليك، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف، ونظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق.

هونشي E-HS9

وتشمل تجهيزات مكيف الهواء فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، إضافة إلى نظام AQS لمراقبة جودة الهواء، وتضم السيارة كذلك نظامًا صوتيًا مكونًا من 12 سماعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى تقنيات الحماية التي تتضمن الوسائد الهوائية، وانظمة المكابح.