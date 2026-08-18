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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم هونشي H6 موديل 2026 .. وكم سعرها؟

هونشي H6 موديل 2026
هونشي H6 موديل 2026
صبري طلبه

تقدم هونشي الصينية الكثير من سياراتها عالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم، بين السيدان والرياضية، ومنها النسخة H6 موديل 2026.

أبعاد هونشي H6 موديل 2026

تأتي هونشي H6 موديل 2026 بهيكل يبلغ طوله 4,991 مم، مع عرض يصل إلى 1,880 مم وارتفاع يبلغ 1,452 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,920 مم. 

هونشي H6 موديل 2026

محرك تيربو بقوة 252 حصانًا

تعتمد H6 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، دون منظومة هجينة. ويولد المحرك قوة تبلغ 252 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 380 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام دفع أمامي، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال نحو 7 ثوانٍ.

هونشي H6 موديل 2026

تجهيزات هونشي H6 موديل 2026

تحصل المقصورة على مجموعة من التجهيزات من بينها مقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وشاحن لاسلكي للهواتف، إلى جانب إضاءة محيطة، كما تتضمن السيارة نظامًا صوتيًا من Dynaudio، مع ثمانية سماعات، بينما يحصل مقعد الراكب الأمامي والسائق على إمكانية التعديل الكهربائي مع خاصية التبريد.

هونشي H6 موديل 2026

وتضم H6 مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، وتشمل قراءة مسار الطريق، والتحذير من الخروج عن المسار ومساعد البقاء ضمنه، إضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء والتحذير من التصادم الخلفي، كما تتوافر خاصية مراقبة إجهاد السائق، إلى جانب كاميرات وحساسات للركن، وأنظمة تحذير من التصادم الأمامي والخلفي ومراقبة النقاط العمياء، ووسائد هوائية للحماية يصل عددها إلى 9 وسائد.

هونشي H6 موديل 2026

أسعار هونشي H6 موديل 2026 في السعودية

تقدم هونشي H6 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 129,900 ريال ويصل إلى 144,900 ريال.

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