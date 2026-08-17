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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة فورد مافريك Lariat.. بتصميم البيك أب

فورد مافريك
فورد مافريك
صبري طلبه

قدمت شركة فورد على مدار سنوات مجموعة واسعة من سيارات البيك أب التي تنوعت في الحجم والاستخدامات، وتأتي مافريك ضمن الطرازات التي تجمع بين البيك أب والطابع الرياضي، ومنها فئة Lariat التي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

محركات فورد مافريك 

تأتي إحدى منظومات الحركة لسيارة فورد مافريك بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يعمل ضمن نظام هجين HEV، وترتبط به ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 191 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران الإجمالي 210 نيوتن متر، مع خزان وقود بسعة 52 لترًا وقدرة سحب تصل إلى 907 كيلوجرامات. 

فورد مافريك 

وقدمت السيارة بمحرك اخر بنزين تيربو من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، ويحمل اسم Lariat 2.0L EcoBoost AWD. ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ونظام قيادة كلي، بينما تبلغ قوته 238 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 373 نيوتن متر، وترتفع سعة خزان الوقود في هذه النسخة إلى 63 لترًا.

أبعاد فورد مافريك

يبلغ طول السيارة فورد مافريك نحو 5,075 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,844 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1,748 ملم، أما قاعدة العجلات فتصل إلى 3,076 ملم.

فورد مافريك 

تجهيزات فورد مافريك

تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويأتي النظام الصوتي مع 8 سماعات من Bose، بينما تعتمد لوحة العدادات على شاشة بقياس 8 بوصات، كما تحصل السيارة على مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي مناطق التحكم، ويأتي المقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة.

تحتوي مافريك على سبع وسائد هوائية موزعة في مناطق مختلفة من المقصورة، وتشمل وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية أمامية للجانبين، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، ونظام تثبيت السرعة المتكيف.

فورد مافريك 

وتتضمن مافريك مجموعة من أنظمة مساعدة السائق التي تركز على مراقبة الطريق والتنبيه إلى المخاطر المحتملة، وتشمل التجهيزات التحذير من التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى قراءة مسار الطريق والتنبيه عند الخروج عنه والمساعدة على البقاء داخل المسار، كما تتوفر خاصية مراقبة المنطقة العمياء.

فورد مافريك فورد مافريك مواصفات فورد مافريك سيارة فورد مافريك

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