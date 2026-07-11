ماذا تقدم هونشي HS3 موديل 2026.. وكم يبلغ سعرها؟

تُعد هونشي من أبرز منصات صناعة السيارات في الصين، إذ انطلقت أعمالها عام 1958 تحت مظلة مجموعة فاو الصينية، التي تُعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع السيارات.

وتواصل هونشي تعزيز تواجدها عالميًا بطرح الكثير من الإصدارات المتنوعة في السوق العالمي، ومنها السيارة HS3 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

محركات هونشي HS3 موديل 2026

تقدم هونشي HS3 موديل 2026 بخيارين من المحركات، حيث يعتمد الخيار الأول على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة تبلغ 168 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 258 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامية، ويحقق هذا المحرك معدل استهلاك وقود يبلغ 18.7 كيلومترًا لكل لتر، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.9 ثانية.

هونشي HS3 موديل 2026

وتقدم السيارة عبر محرك اخر بنزين تيربو بسعة 2.0 لتر يتكون أيضًا من 4 أسطوانات، وينتج قوة تصل إلى 252 حصانًا وعزم دوران يبلغ 380 نيوتن متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع نظام دفع رباعي، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 17 كيلومترًا لكل لتر، وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.9 ثانية.

تجهيزات هونشي HS3 موديل 2026

تضم هونشي HS3 موديل 2026 مجموعة من التجهيزات المتنوعة ومنها، شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.6 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث، مع تقنيات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

هونشي HS3 موديل 2026

كما زودت السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوتي يضم 10 سماعات، بينما يتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

تضم هونشي HS3 موديل 2026 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق تشمل نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتقنيات متابعة المسار مع التحذير عند مغادرته والمساعدة على البقاء داخله، فضلًا عن نظام مراقبة النقطة العمياء.

هونشي HS3 موديل 2026

كما تتوفر السيارة بنظام للتحذير من التصادم الخلفي، إلى جانب نظام لمراقبة إرهاق السائق، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية وباقة من أنظمة المكابح الإلكترونية التي تعمل على تحسين ثبات السيارة ودعم الأداء.

أسعار هونشي HS3 موديل 2026 في السوق السعودي

تطرح هونشي HS3 موديل 2026 في السوق السعودي بعدة فئات، حيث تبدأ أسعار السيارة من 112.900 ريال، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 132.900 ريال.