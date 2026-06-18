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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات هونشي جويا 2026 في السعودية

هونشي جويا 2026
هونشي جويا 2026
صبري طلبه

تواصل هونشي توسيع حضورها في السوق السعودي عبر طراز جويا 2026 الذي يُصنف ضمن السيارات السيدان الفاخرة كبيرة الحجم، مع الاعتماد على منظومة دفع هجينة إلى جانب باقة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد هونشي جويا 2026

تعتمد هونشي جويا 2026 على هيكل كبير، حيث يبلغ طول السيارة 5.353 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.998 متر، بينما يبلغ ارتفاعها 1.511 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.260 متر، ويصل الوزن الفارغ للسيارة إلى 2,595 كيلوجرامًا.

هونشي جويا 2026

محرك وأداء هونشي جويا 2026

تزود السيارة بمنظومة دفع هجينة تعتمد على محرك بنزين توين تيربو بسعة 4.0 لترات مكون من ثماني أسطوانات على شكل V، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع نظام دفع رباعي دائم للعجلات.

ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 469 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 680 نيوتن متر، بينما يضيف المحرك الكهربائي قوة قدرها 215 حصانًا وعزمًا يبلغ 281 نيوتن متر.

هونشي جويا 2026

وتصل القوة الإجمالية للنظام الهجين إلى 580 حصانًا مع عزم دوران إجمالي يبلغ 800 نيوتن متر، كما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية، في حين تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة.

أبرز تجهيزات هونشي جويا 2026

تحمل هونشي جويا 2026 مجموعة واسعة من التجهيزات حيث يحصل الراكب الأمامي على مقعد كهربائي مزود بخاصية الذاكرة مع التدفئة والتبريد والتدليك، إضافة إلى 24 وضعية مختلفة للتعديل، كما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ويدعم التدفئة ووظائف التحكم المتعددة.

هونشي جويا 2026

وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.2 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 13.48 بوصة، كما تم تزويد المقصورة بنظام صوتي يضم 32 سماعة لتعزيز تجربة الاستماع داخل السيارة، مكيف هواء أوتوماتيكي.

وتأتي السيارة مزودة بحزمة متطورة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، بالإضافة إلى أنظمة قراءة مسار الطريق والتحذير عند مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله. 

هونشي جويا 2026

وتتوفر بالسيارة خاصية مراقبة النقاط العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية وميزة قراءة حدود السرعة على الطرق، كما زودت هونشي جويا 2026 بحساسات أمامية وخلفية إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، فضلاً عن الوسائد الهوائية وأنظمة الحماية.

سعر السيارة هونشي جويا 2026 في السعودية 

تقدم هونشي جويا 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 1,198,600 ريال.

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