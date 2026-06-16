إطلاق هيونداي i20 2027 الجيل الجديد.. وهذا سعرها

كشفت هيونداي في السوق البرازيلي عن الجيل الأحدث من طراز Hyundai i20، الذي يحمل طابع أقرب إلى فئة الكروس أوفر مقارنة بالأجيال السابقة.

محرك هيونداي i20 2027

تقدم سيارة هيونداي الجديدة خيارين من المحركات سعة 1.0 لتر بثلاث أسطوانات، حيث يأتي الخيار الأساسي بقوة تبلغ 79 حصانًا، أما الفئات الأعلى تجهيزًا فتعتمد على محرك تيربو بنفس السعة يولد قوة تصل إلى 113 حصانًا، وترتبط هذه المحركات بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بحسب الفئة، مع نظام دفع أمامي.

هيونداي i20 2027

تصميم هيونداي i20 2027

يحمل الجيل الجديد من i20 تغييرات واضحة في المظهر الخارجي، حيث يظهر بشبك أمامي كبير الحجم يمنح الواجهة طابعًا عصريًا، مع شريط إضاءة LED ممتد عبر المقدمة يربط المصابيح الأمامية، كما تأتي السيارة مزودة بمصابيح نهارية بتقنية LED وجنوط قياس 17 إنش، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,580 مم، بينما يبلغ الطول الإجمالي نحو 4,130 مم.

هيونداي i20 2027

مقصورة هيونداي i20 2027

ركزت هيونداي على تقديم تجربة قيادة أكثر حداثة عبر تجهيز المقصورة بشاشتين رقميتين متصلتين قياس 12.3 إنش، إحداهما مخصصة للعدادات والأخرى لنظام الترفيه والمعلومات، كما تضم المقصورة عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف أوتوماتيكي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، إضافة إلى مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا، وتم تعزيز السيارة بحزمة من أنظمة الأمان تشمل حساسات حركة وكاميرات مساعدة للرؤية المحيطية.

هيونداي i20 2027

سعر هيونداي i20 2027 في السوق البرازيلي

تقدم هيونداي i20 2027 في البرازيل بأسعار تبدأ من 99,990 ريال برازيلي، وتصل في الفئات الأعلى تجهيزًا إلى نحو 139,990 ريال برازيلي.