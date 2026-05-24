الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر ومواصفات هيونداي سنتافي موديل 2026 في السعودية

صبري طلبه

تواصل هيونداي تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال طراز سنتافي 2026، الذي يُصنف ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع مجموعة متنوعة من الفئات والتجهيزات.

تصميم هيونداي سنتافي موديل 2026

يبلغ طول هيونداي سنتافي 2026 نحو 4,830 مم، مع عرض يصل إلى 1,900 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,730 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,815 مم، كما حصلت السيارة على منظومة إضاءة كاملة تعمل بتقنية LED، سواء في المصابيح الأمامية أو الخلفية، إلى جانب إضاءة نهارية بتصميم حديث يعزز من الشكل الخارجي، وتأتي السيارة كذلك بجنوط قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

محرك وأداء هيونداي سنتافي موديل 2026

تقدم هيونداي سنتافي 2026 في السعودية بمحركات بنزين مكونة من 4 أسطوانات، مع خيارين من السعة هما 2.0 لتر و2.5 لتر، ويتصل كلاهما بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

وتعتمد السيارة على نظام دفع كلي AWD، وتنتج السيارة قوة تصل إلى 247 حصانًا، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 67 لترًا، أما التسارع من الثبات حتى 100 كم/س فيستغرق نحو 10.5 ثانية.

هيونداي سنتافي موديل 2026 وأنظمة الأمان 

زودت هيونداي سنتافي موديل 2026 بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، كاميرا للرؤية الخلفية وعدد من الوسائد الهوائية.

كما تشمل التجهيزات أنظمة مساعدة صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ومثبت سرعة متكيف، مع تقنيات متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، وتحذير الخروج عن المسار مع مساعد البقاء داخله، إلى جانب نظام مراقبة المنطقة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

تجهيزات هيونداي سنتافي موديل 2026

حصلت مقصورة هيونداي سنتافي 2026 على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه، إلى جانب نظام صوتي مكون من 12 سماعة، مقاعد كهربائية.

أسعار هيونداي سنتافي 2026 في السوق السعودي

تبدأ أسعار هيونداي سنتافي 2026 في السعودية من 128,340 ريال للفئات الأساسية، بينما تصل بعض الفئات الأخرى إلى 130,540 ريال، أما الفئات الأعلى تجهيزًا، فتتراوح أسعارها بين 144,840 ريال و182,340 ريال سعودي.

