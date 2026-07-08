الصحة: 8 شهداء و17 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "صحة غزة" بسقوط 8 شهداء و17 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال 24 ساعة.

وقال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب تأخير خروج الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، وكذلك عودة المتعافين إلى القطاع، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.

وأضاف إبراهيم أن الهلال الأحمر المصري دفع اليوم القافلة رقم 230 ضمن سلسلة "قوافل العزة"، محملة بأكثر من 92 ألف سلة غذائية، إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية ومواد بترولية ومستلزمات تشغيل المرافق الحيوية، تمهيدًا لإدخالها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن كميات كبيرة من المساعدات لا تزال متكدسة في المراكز اللوجستية بمدينة العريش، بسبب القيود الإسرائيلية وتقليص ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم، الذي يعد المنفذ الرئيسي لدخول معظم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.