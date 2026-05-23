أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2026 في السوق السعودي

تعد هيونداي توسان من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام المقدمة في السوق السعودي ضمن موديلات 2026، والتي تأتي بحزمة من التجهيزات، مع تصميم عصري من فئة الـ SUV.

تصميم هيونداي توسان 2026

تأتي هيونداي توسان 2026 بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية، كما تعتمد السيارة على جنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة، بينما يبلغ طول السيارة نحو 4525 مم، ويصل عرضها إلى 1865 مم، مع ارتفاع يبلغ 1650 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2680 مم.

محرك هيونداي توسان 2026

تعتمد توسان 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 156 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 192 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي، بينما تسجل معدل استهلاك للوقود يصل إلى 13.5 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات هيونداي توسان 2026

زودت هيونداي توسان 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الثبات الإلكتروني والتحكم في قوى الجر.

كما تتوفر السيارة بأنظمة مساعدة متقدمة مثل التحذير من التصادم الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، إضافة إلى نظام قراءة المسار الذي يضم خاصية التحذير عند الخروج من المسار ومساعد البقاء داخله.

وتضم السيارة هيونداي توسان 2026 كذلك مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات، مع حساسات خلفية للركن وكاميرا للرؤية الخلفية، بالإضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية التي تعزز من مستويات الحماية داخل المقصورة.

وتقدم المقصورة الداخلية في هيونداي توسان 2026 مجموعة من التقنيات ، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، وشاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، إلى جانب نظام صوتي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم بالأنظمة المختلفة أثناء القيادة.

أسعار هيونداي توسان 2026 في السعودية

تقدم هيونداي توسان 2026 السوق السعودي بسعر يبدأ من 107,704 ريالات.