تصل لـ 777 حصانا.. الكشف عن رام رامبل بي 2027 الجديدة كليا

أعادت رام إحياء اسم رامبل بي بعد غياب استمر لأكثر من عقدين، لتكشف عن نسخة جديدة تحمل ملامح سيارات البيك أب عالية الأداء مع تطويرات ميكانيكية وتقنية لفئة الشاحنات الرياضية.

تصميم رام رامبل بي 2027

تحمل رام رامبل بي 2027 ملامح تصميمية مستوحاة من النسخ الرياضية التي اشتهرت بها العلامة الأمريكية في وقت سابق، حيث تعتمد السيارة على واجهة أمامية حادة مع مقدمة بارزة، كما حصلت على مصابيح أمامية بتصميم يتسم بالشراسة، إلى جانب غطاء محرك مزود بفتحات تهوية.

وتستند السيارة رام رامبل بي 2027 إلى عجلات رياضية كبيرة بقياس 22 بوصة، مدعومة بإطارات ذات نقوش بارزة وغائرة تعزيز من التماسك أثناء القيادة على الطرق الوعرة، كما زودت الشاحنة بأقراص مكابح أمامية ضخمة من بريمبو بقياس 16.1 بوصة.

محرك رام رامبل بي 2027

تعتمد إحدى نسخ رام رامبل بي 2027 على محرك هيمي V8 بسعة 5.7 لتر، وهو من المحركات التي ارتبطت لسنوات طويلة بطرازات الأداء لدى رام، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 395 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 555 نيوتن متر.

بينما تنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مدعوم بنظام دفع كلي، وتستطيع هذه النسخة التسارع من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 6.1 ثانية، بينما تقطع مسافة ربع الميل في 14.6 ثانية.

رام رامبل بي 2027 هيلكات

تقدم رام أيضاً نسخة أكثر قوة تعتمد على محرك هيلكات V8 سوبرتشارجر بسعة 6.2 لتر، وهو المحرك الذي يمنح رامبل بي شخصيتها الأكثر شراسة ضمن التشكيلة الجديدة، وتصل قوة هذه المنظومة إلى 777 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 921 نيوتن متر.

وتعكس أرقام الأداء القدرات الكبيرة لهذه النسخة، حيث تحتاج السيارة إلى 3.4 ثانية فقط للتسارع من الثبات حتى 96 كم في الساعة، بينما تبلغ سرعتها القصوى 274 كم في الساعة، كما تتمكن من قطع ربع الميل خلال 11.6 ثانية فقط.