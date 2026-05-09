شيلبي تتفوق على رام TRX بسيارة F-150 الخارقة .. ما الجديد؟

احتفلت شركة "شيلبي أمريكان" بالذكرى العاشرة لإطلاق سلسلتها الشهيرة من الشاحنات الفائقة بالكشف عن نسخة عام 2026 من سيارة "شيلبي F-150 Super Truck".

وتأتي هذه الشاحنة "الاستثنائية" لتضع معايير جديدة للأداء، حيث تم تزويدها بمحرك V8 سعة 5.0 لترات مع سوبرتشارجر يولد قوةً هائلةً تتجاوز 810 أحصنة.

وبهذا الرقم، تتفوق شيلبي رسميًا على أقوى المنافسين في السوق، بما في ذلك "فورد F-150 رابتور R" (720 حصانًا) ونسخة "رام TRX بلود شوت" (777 حصانًا)، مما يجعلها الشاحنة الأكثر شراسةً وقوةً المتاحة للجمهور في عام 2026.

تعديلات هندسية شاملة ونظام دفع رباعي متطور لعام 2026

لا يقتصر تميز شيلبي F-150 على القوة الميكانيكية فحسب، بل يمتد ليشمل حزمةً "متكاملة" من التعديلات التقنية التي تضمن أداءً فائقًا على كافة التضاريس.

وتتضمن الترقية نظام تعليق متطورًا، ومكابح عالية الأداء، ونظام عادم رياضي يمنح المحرك صوتًا "مهيبًا". ويتم نقل القوة إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مما يوفر تسارعًا مذهلاً وثباتًا فائقًا.

وقد بدأت عمليات الإنتاج بالفعل هذا الشهر في منشأة شيلبي بمدينة بريستول في إنديانا، لضمان وصول هذه النسخ المحدودة إلى عشاق القوة قبل نهاية عام 2026.

سعر يتجاوز 140 ألف دولار في عام 2027

تأتي شيلبي F-150 موديل 2026 بتصميم خارجي هجومي ولمسات داخلية فاخرة تحمل شعارات الذكرى العاشرة، مع استخدام مكثف للكاربون فايبر والجلود الفاخرة.

ويبدأ السعر الأساسي لهذه الشاحنة الخارقة من 140,795 دولارًا أمريكيًا حيث تبلغ تكلفة حزمة التعديلات وحدها قرابة 63,625 دولارًا تضاف إلى سعر طراز "F-150 لاريات 4×4".

ومع توقعات بنفاد الكمية المحدودة بسرعة، تظل شيلبي F-150 الأيقونة التي تجمع بين قدرات النقل الهائلة وأداء السيارات الرياضية الخارقة بحلول عام 2027.