سعرها 3ملايين دولار.. أغرب سيارة أمريكية خارقة بلون نادر

أعلن وكيل “بريستيج إمبورتس” في ميامي، اليوم الجمعة 8 مايو 2026، عن تسليم نسخة "استثنائية" من السيارة الهايبركار الأمريكية “زينجر 21C Vmax”، والتي تعد أول نسخة تظهر بطلاء أرجواني ميتاليك عميق، من سلسلة "Liquid" الخاصة بالشركة.

وتأتي هذه السيارة لتثبت أن الصناعة الأمريكية قادرة على منافسة عمالقة أوروبا مثل "باجاني" و"كوينيجسيج" ليس فقط في الأداء، بل ي الرقي التصميمي والفخامة الحصرية.

وتتميز هذه النسخة بتداخل لوني "مذهل" يجمع بين هيكل أرجواني يتغير بريقه مع زوايا الضوء، وعجلات ذهبية مؤكسدة (Anodized Gold)، مما يجعلها قطعةً فنيةً متحركةً في شوارع فلوريدا لعام 2026.

تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد ومحرك V8 بأداء طائرة نفاثة في عام 2026

تعتمد "زينجر 21C" على تقنيات تصنيع ثورية تستخدم الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد لأكثر من 20% من مكوناتها الهيكلية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V8 سعة 2.88 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، مدعومًا بثلاثة محركات كهربائية لتوليد قوة إجمالية تصل إلى 1250 حصانًا (مع خيار يصل إلى 1350 حصانًا)، مما يسمح لها بالوصول لخط أحمر يبلغ 11,000 دورة في الدقيقة.

وبفضل وزنها الخفيف الذي لا يتجاوز 1240 كجم، تحقق السيارة نسبة قوة إلى وزن (1:1)، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 1.9 ثانية فقط، لتصبح واحدةً من أسرع السيارات الإنتاجية في العالم لعام 2026.

مقصورة "مستقبلية" وسعر يقترب من 3 ملايين دولار

تنفرد "زينجر" بتصميم داخلي مستوحى من قمرات قيادة الطائرات المقاتلة، حيث يجلس الراكب خلف السائق مباشرةً في ترتيب متتالٍ (Tandem Seating)؛ لتقليل عرض الهيكل، وتحسين الانسيابية.

وتنعكس الفخامة الخارجية داخل المقصورة، حيث تم استخدام الجلد الأرجواني والأبيض والأسود مع لمسات مكثفة من الكاربون فايبر، وظهور اللون الأرجواني حتى على خلفيات المقاعد الرياضية.

ورغم أن السعر الأساسي يبدأ من 2.36 مليون دولار، إلا أن هذه النسخة المخصصة في ميامي، بطلائها ومواصفاتها الحصرية، ترفع القيمة الإجمالية إلى قرابة 3 ملايين دولار أمريكي (ما يعادل 11.2 مليون ريال سعودي)، مما يجعلها استثمارًا نادرًا في عالم المحركات الفارهة.