شاهد سيارة لكزس TZ موديل 2027 بهيكل هايلاندر

تستعد شركة "لكزس" (Lexus) لإحداث ثورة في مفهوم الرفاهية الكهربائية من خلال إطلاق طرازها الجديد كليًا "TZ" لعام 2027، والذي يمثل النسخة الأكثر فخامة من منصة السيارات العائلية ثلاثية الصفوف التابعة لمجموعة تويوتا.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حضور العلامة التجارية في سوق السيارات الكهربائية المتنامي، حيث تم الكشف عن تصميم إنتاجي متميز يبتعد عن كونه مجرد نسخة معدلة من طرازات أخرى، بل هو هويةً بصريةً وتقنيةً مستقلةً تمامًا.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات البيع الرسمية في نهاية عام 2026، لتضع لكزس معيارًا جديدًا يجمع بين متعة القيادة الرياضية والراحة العائلية الفائقة التي تلبي تطلعات عملاء النخبة في جميع أنحاء العالم.

أداء كهربائي بمدى 480 كيلومترًا وتقنيات صوتية مستوحاة من أيقونة السباقات LFA

تعتمد لكزس TZ على منظومة دفع متطورة تمنحها القدرة على قطع مسافة تصل إلى 300 ميل (قرابة 480 كم) بالشحنة الواحدة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للرحلات الطويلة.

والمفاجأة الأكثر إثارةً في هذا الطراز هي تزويده بنظام صوتي نشط يقوم ببث نغمات محرك الـ V10 الأسطوري المستمد من سيارة "لكزس LFA" الخارقة داخل المقصورة، مما يضفي لمسةً حماسيةً ترفيهيةً لكافة أفراد العائلة أثناء التنقل الصامت للسيارة الكهربائية.

وتهدف لكزس من خلال هذه الإضافة السمعية إلى سد الفجوة العاطفية بين محركات الاحتراق التقليدية والطاقة الكهربائية، موفرةً تجربة قيادة "استثنائية" تحاكي نبض سيارات السباق في قالب دفع رباعي فاخر وعائلي.

فخامة يابانية مستدامة ومقصورة تعيد تعريف مفهوم الراحة بحلول عام 2027

تعكس المقصورة الداخلية لسيارة لكزس TZ فلسفة "أوموتيناشي" اليابانية في الضيافة، حيث تم تزيين الطبلون والأبواب بخشب الخيزران الطبيعي (Bamboo) كجزء من توجه الشركة نحو الاستدامة البيئية.

ولضمان أقصى درجات الراحة للركاب، زودت لكزس المقاعد الخلفية بمساند أقدام كهربائية (Power Ottomans) تشبه تلك الموجودة في طائرات الدرجة الأولى، مما يجعل الرحلات الطويلة تجربةً من الاسترخاء التام.

ومع اقتراب موعد الطرح الرسمي في الأسواق لعام 2026، يترقب خبراء السيارات أن تتربع هذه السيارة على عرش فئتها، بفضل مزيجها الفريد بين التكنولوجيا الرقمية المتطورة والمواد الطبيعية الفاخرة التي تضمن بقاء العلامة التجارية في ريادة عالم المحركات المستدامة بحلول عام 2027.