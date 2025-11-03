قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

عزة عاطف

في عالم السيارات الفاخرة الذي تتنافس فيه علامات مثل رولز رويس وبنتلي، تبرز كاديلاك سيليستيك كرمز جديد للفخامة الأمريكية المطلقة، مع مزيج من التكنولوجيا المتقدمة والحِرفية اليدوية الدقيقة. 

السيارة التي كانت تعتبر استعراضًا لقدرات كاديلاك في التخصيص والابتكار أصبحت الآن أكثر تميزًا وأكثر تكلفة أيضًا.

ارتفاع السعر إلى 400 ألف دولار في طراز 2026

وفقًا لتقرير موقع Automotive News، شهدت سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 زيادة سعرية كبيرة بلغت 60 ألف دولار أمريكي مقارنة بالإصدار السابق، ليبدأ السعر من 400,000 دولار.

ويشمل السعر الجديد سقفًا زجاجيًا ذكيًا يُعد من أبرز مزايا السيارة، بالإضافة إلى ثماني سنوات من الخدمات المتصلة بشكل قياسي، مما يعزز تجربة الفخامة الرقمية.

على الرغم من السعر المرتفع، فإن الإقبال على السيارة كبير؛ إذ أكدت كاديلاك أن جميع نسخ عام 2025 قد تم بيعها بالكامل، بينما فتحت دفاتر الطلبات لطراز 2026.

ورغم هذا النجاح، لا تخطط الشركة لزيادة الإنتاج، حيث تهدف إلى إبقاء سيليستيك طرازًا حصريًا منخفض الإنتاج يعكس قمّة فخامة سيارات كاديلاك.

وتعد عملية التخصيص جزءًا أساسيًا من تجربة الشراء؛ فكل سيارة تصنع حسب ذوق العميل، بدءًا من ألوان الطلاء المخصصة، وأنواع التنجيد الفاخر، وصولًا إلى التشطيبات الداخلية المصنوعة يدويًا، ما يجعل كل سيارة فريدة من نوعها ولا تتشابه مع الأخرى.

أداء كهربائي مذهل وتقنيات متقدمة

تعتمد كاديلاك سيليستيك على منصة Ultium من جنرال موتورز، وتأتي بمحركين كهربائيين يولدان قوة 655 حصانًا وعزم دوران يبلغ 640 رطل-قدم.

تتسارع السيارة من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط، وهو أداء يضعها في مصاف السيارات الرياضية عالية الأداء.
كما تتميز بنظام نوابض هوائية متكيفة، والتحكم المغناطيسي بالقيادة 4.0 لتوفير تجربة قيادة سلسة ومريحة على مختلف الطرق.

تضم سيليستيك نظام تثبيت السرعة الفائق Super Cruise، وتوجيه رباعي، إلى جانب شاشة عرض بانورامية عالية الدقة تغطي لوحة القيادة بالكامل.

ويكتمل الإحساس بالفخامة من خلال نظام صوتي فاخر مكوّن من 38 مكبر صوت، ومقاعد ومساند أذرع مدفأة، إضافة إلى عناصر مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد تعكس التطور الصناعي في أدق تفاصيل المقصورة.

تعتبر كاديلاك سيليستيك أكثر من مجرد سيارة كهربائية؛ إنها بيان فخامة وتقنية أمريكية تسعى من خلاله كاديلاك لمنافسة عمالقة السيارات البريطانية مثل رولز رويس، ولكن بروح عصرية تعتمد على الكهرباء والابتكار.

ورغم محدودية الإنتاج، تُثبت كاديلاك من خلال هذا الطراز أنها قادرة على الجمع بين التراث والفخامة والتكنولوجيا في آنٍ واحد، لتقدم واحدة من أكثر السيارات الكهربائية تميزًا في العالم.

