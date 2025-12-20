قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي
الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي
شيماء جمال

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن أسلوب التعريف والتنكير من أدق الأساليب البلاغية في اللغة العربية، حيث تأتي الكلمة أحيانًا معرفة وأحيانًا نكرة وفق مقتضى الحال، موضحًا أن وسائل التعريف متعددة، منها التعريف بالضمير، وهو أعرف المعارف عند النحاة، ومنها التعريف بالعَلَمية، وبأسماء الإشارة، وبالأسماء الموصولة، وبالإضافة، ولكل وسيلة موضعها البلاغي الذي تُستخدم فيه لتحقيق أسمى درجات البيان والتعبير.

وأوضح خلال تصريح له، اليوم السبت، أن القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يمثلان النموذج الأعلى والأسوة الحسنة في حسن توظيف هذه الأساليب، لافتًا إلى أن مقام الدعاء من أبرز المقامات التي يظهر فيها هذا التنوع البلاغي بجلاء، إذ يلجأ الداعي أحيانًا إلى أسلوب الخطاب فيخاطب الله سبحانه وتعالى مباشرة، فيمتلئ قلبه بجلال الله وتأنس روحه بالقرب منه، وأحيانًا أخرى يتحدث بضمير المتكلم، فيعبر عن ضعفه وانكساره وحاجته، ويُحضِر نفسه بين يدي الله فردًا واقفًا وحده يناجي ربه، حتى إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة وحيدًا، كان له أُنسٌ سابق بخطاب ربه، فيكون حاله حال القريب من القريب، والحبيب من الحبيب، لا حال الغريب مع الغريب.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن الداعي قد يعرّف نفسه أحيانًا بانصهاره في ضمير الجماعة، فيتحدث بلسان الجمع لا بلسان الفرد، معبرًا عن كونه واحدًا من جماعة تمتد أيديهم جميعًا إلى الله بالضراعة والتبتل، موضحًا أن هذا الأسلوب الجماعي في الدعاء هو الذي افتتح به القرآن الكريم في سورة الفاتحة، إذ قال الله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ بصيغة الجمع، ولم يقل: اهدني، ليُدخل المؤمن نفسه في دائرة الجماعة، ويكون دعاؤه مع المؤمنين لا منفردًا عنهم، مؤكدًا أن يد الله مع الجماعة، وأن في هذا الأسلوب كسرًا لغرور النفس وقطعًا لدواعي الكبر، حين يشعر الإنسان أنه فرد في جماعة لا متفرد بنفسه.

وبيّن الدكتور سلامة داود أن من آداب الدعاء أيضًا أن يسأل العبد ربه بلفظ العموم، كأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين جميعًا، لأن الدعاء العام أعظم فضلًا من الدعاء الفردي، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على تعميم الدعاء وعدم تخصيصه، لما في ذلك من سعة القبول وعلو المنزلة.

وتوقف رئيس جامعة الأزهر عند نماذج نبوية بليغة في استخدام التعريف بالضمير، مستشهدًا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، حين نظر إلى الصحابة في حومة المعركة وقال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم»، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ضمير الغيبة «هم» ثلاث مرات، مع أنه كان يمكنه أن يقول: «هؤلاء حفاة» مستخدمًا اسم الإشارة، وهو من وسائل التعريف، إلا أنه آثر ضمير الغيبة.

وأكد أن هذا الاختيار البلاغي يحمل دلالة دقيقة، إذ إن الصحابة كانوا قد غابوا في ساحة القتال والتحموا بالمعركة، فتفرقوا في الميدان، فناسب المقام التعبير عنهم بضمير الغيبة، وهو ما يعكس حالهم في التضحية والإخلاص والصدق، ويكشف عن عمق البيان النبوي، ودقة توظيف الأساليب اللغوية بما يتناسب مع المقام والحال، في صورة من أرقى صور البلاغة العربية والبيان الإسلامي.

سلامة داود الدعاء الدعاء القرآني والنبوي القرآن السنة آداب الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

غدا أول رجب 1447هـ رسميًا في مصر .. اعرف فضل هذا الشهر الكريم

غدا أول رجب 1447هـ رسميًا في مصر .. اعرف فضل هذا الشهر الكريم

الفنان أحمد العوضي

موعد زواج أحمد العوضي.. مين العروسة؟

الدكتور خالد حسن

تعيين خالد حسن نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية

بالصور

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد