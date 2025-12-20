الرسائل الإعلاميَّة للوافدين (هنا الأزهر...ملتقى ثقافات الشعوب) تسلِّط الضوء على ساحل العاج

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الرسائل الإعلاميَّة للوافدين (هنا الأزهر...ملتقى ثقافات الشعوب) تسلِّط الضوء على ساحل العاج

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف
مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف
شيماء جمال

واصلت خدمة الرَّسائل الإعلاميَّة للوافدين بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، إنتاج سلسلة الفيديوهات القصيرة (هنا الأزهر...ملتقى ثقافات الشعوب)، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين طلَّاب الأزهر من مختلِف الجنسيَّات، وإبراز التنوُّع الحضاري الذي تحتضنه المؤسَّسة الأزهريَّة.

وخلال الحلقة الجديدة، قدَّم الطالب الوافد أبو بكر آدم، من دولة ساحل العاج، عرضًا تعريفيًّا عن بلاده، موضِّحًا أنَّها تقع في غرب قارة أفريقيا، وأنَّ عاصمتها الفعليَّة هي (أبيدجان)، بينما تُعدُّ (ياموسوكرو) العاصمة الإداريَّة، مشيرًا إلى أنَّ اللغة الرسميَّة للبلاد هي الفرنسيَّة، وأنَّ نظام الحكم فيها جمهوري.

وأشار إلى أنَّ ساحل العاج تُعدُّ من أبرز الدول الأفريقيَّة اقتصاديًّا؛ إذْ تُصنَّف كأكبر دولة منتِجة للكاكاو في العالم، إلى جانب كونها مصدرًا رئيسًا للبُن وزيت النخيل، وهو ما يعكس ثراءها بالموارد الزراعيَّة والطبيعيَّة.

وتحدَّث الطالب عن المطبخ العاجي، موضِّحًا أنَّ من أشهر الأطعمة الشعبيَّة في بلاده أكلة (أجايكيا)، إلى جانب اعتماد عدد كبير من الأطباق المحليَّة على (الكاكاو)، بما يعكس ارتباط الموروث الغذائي بالهُويَّة الزراعيَّة للبلاد.

ويأتي هذا الفيديو استكمالًا لسلسلة حلقات (هنا الأزهر... ملتقى ثقافات الشعوب)، ضِمن التعاون المشترك بين مركز التطوير ولجنة الطالب الوافد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي؛ وذلك في إطار حِرص الأزهر الشريف على تعزيز التواصل الثقافي بين طلَّابه الوافدين من مختلِف الجنسيَّات، للتعريف ببلادهم وثقافاتهم المتنوِّعة، وإبراز التنوُّع الثقافي الذي يحتضنه الأزهر الشريف.

يذكر أنه تم الإعلان عن إطلاق هذه السلسلة من الفيديوهات خلال مجلس الطلاب الوافدين الذي عُقد برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين.

خدمة الرسائل الإعلاميَّة للوافدين هنا الأزهر ملتقى ثقافات الشعوب دولة ساحل العاج

