إصابة 5 أشخاص في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كارتة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من: ساندي أكرم رشدي، 19 عامًا، باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالضلوع، و سيلفي أكرم رشدي، 25 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و لورا أكرم رشدي، 22 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و أكرم رشدي شمعي، 56 عامًا، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و روماني فتحي شنوده مقار، 49 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق، فيما يجري رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق.