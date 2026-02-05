مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن قرب إجراء تعديل وزاري خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل عملها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المرحلة الحالية تتطلب وجود وزارة متخصصة للإعلام تتولى التنسيق بين مختلف الهيئات، وتعمل من خلال متحدث رسمي يعكس السياسات العامة للدولة بشكل واضح ومنظم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن التعديل الوزاري المرتقب من المنتظر إقراره قبل حلول شهر رمضان، حيث سيتم عرض التغييرات على مجلس النواب للحصول على الموافقة اللازمة، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عقب ذلك.

وأشار مصطفى بكري إلى أن التعديل قد يكون محدود النطاق، ومرتبطًا بالانتهاء من عدد من الملفات المهمة، مؤكدا أن هذا التعديل قد يشهد للمرة الأولى منذ سنوات طويلة عودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.