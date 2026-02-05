اتصالات النواب : حصر المناطق ضعيفة شبكات الإنترنت

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك شكاوى حول باقات الانترنت ووضعناها في مقدمة اهتماماتنا.

وأضاف بدوي، في لقائه على قناة "الحياة"، أنه تم التواصل بالخطابات الرسمية لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تضع في اهتماماتها ملف البنية التحتية لكابلات الألياف الضوئية، منوها أن الكابلات النحاسية تؤثر بشدة على سرعة الانترنت بشكل سلبي.

وذكر أنه تم حصر المناطق التي تعاني من ضعف شبكات الانترنت، وقاطعه الإعلامي محمد مصطفى شردي على الهواء قائلا: تصدق بايه؟ أنا بيتي هنا والله العظيم بقالي 3 سنين ما هتلاقي شرطة واحدة في الشبكة ولو حصلك حاجة مش هتعرف تكلم الاسعاف.