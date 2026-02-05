الأهلي يتجاوز الحزم بثنائية نظيفة .. ويواصل مطاردة الهلال في دوري روشن

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب ضيفه الحزم بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 58 عن طريق المهاجم إيفان توني، بعدما استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز الحزم تقدم الأهلي بالخطأ في مرماه، بعدما سجل لاعبه سلطان تنكر الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، مواصلًا الضغط على الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة، في حين تجمد رصيد الحزم عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل ضم كلًا من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إيبانيز، ريان حامد، دامس، وعبد الرحمن.

خط الوسط: فرانك كيسي، ماثيوس، والجهني.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، وجالينو.