مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم تقديم كافة أشكال الدعم الطبي للمصابين الفلسطينيين .



الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران

أكد البيت الأبيض، أن الدبلوماسية ستكون محور محادثات الجمعة مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



اتصالات النواب : حجب تطبيق مراهنات خطير خلال ساعات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم خلال ساعات حجب تطبيق مراهنات خطير (1xBet) وحجب كل التطبيقات المخالفة.



حسام الغمري : الغرب اعترف باستهداف الإخوان الإرهابية للكنائس بعد 30 يونيو

قال الإعلامي حسام الغمري، إن أي مسلم حقيقي يعلم أن الكنائس والمعابد وصوامع العبادة غير مسموح استهدافها حتى في حالات الحرب لأن التراث الإسلامي أخبرنا عن وصايا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل الكتاب.



مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن قرب إجراء تعديل وزاري خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل عملها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تعزيز العلاقات الثنائية.. سفير تركيا بالقاهرة: مصر وتركيا قوتان استراتيجيتان في المنطقة

قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر والقمة بين الرئيسين توجت الجهود والعلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، والتي شهدت تطورات كبيرة للغاية في الفترة السابقة.



العربية للتصنيع: لا استيراد لعربات مترو الأنفاق ونصنعها بالكامل في سيماف

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه هناك حرص على توطين كافة مكونات صناعة السكك الحديدية ومترو الانفاق والنقل.



هل أنهاها بالفعل؟ 9 حروب توسط فيها ترامب خلال رئاسة أمريكا

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكثر من مرة في تصريحات متفرقة عن جهوده في إنهاء الحروب في العديد من دول العالم وأنه يستحق أن يكون رجل السلام ويفوز بجائزة نوبل للسلام.



كتل هوائية صحراوية وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحر.

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية جدا ضد إيران تفوق بكثير ما تم خلال حرب الـ 12 يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .