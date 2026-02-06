قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم  تقديم كافة أشكال الدعم الطبي للمصابين الفلسطينيين .


الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
أكد البيت الأبيض، أن الدبلوماسية ستكون محور محادثات الجمعة مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


اتصالات النواب : حجب تطبيق مراهنات خطير خلال ساعات
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم خلال ساعات حجب تطبيق مراهنات خطير (1xBet) وحجب كل التطبيقات المخالفة.


حسام الغمري : الغرب اعترف باستهداف الإخوان الإرهابية للكنائس بعد 30 يونيو
قال الإعلامي حسام الغمري، إن أي مسلم حقيقي يعلم أن الكنائس والمعابد وصوامع العبادة غير مسموح استهدافها حتى في حالات الحرب لأن التراث الإسلامي أخبرنا عن وصايا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل الكتاب.


مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن قرب إجراء تعديل وزاري خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل عملها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تعزيز العلاقات الثنائية.. سفير تركيا بالقاهرة: مصر وتركيا قوتان استراتيجيتان في المنطقة
قال السفير صالح موطلو شن سفير الجمهورية التركية في مصر، إنّ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر والقمة بين الرئيسين توجت الجهود والعلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين، والتي شهدت تطورات كبيرة للغاية في الفترة السابقة.


العربية للتصنيع: لا استيراد لعربات مترو الأنفاق ونصنعها بالكامل في سيماف
أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه هناك حرص على توطين كافة مكونات صناعة السكك الحديدية ومترو الانفاق والنقل.


هل أنهاها بالفعل؟ 9 حروب توسط فيها ترامب خلال رئاسة أمريكا
تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكثر من مرة في تصريحات متفرقة عن جهوده في إنهاء الحروب في العديد من دول العالم وأنه يستحق أن يكون رجل السلام ويفوز بجائزة نوبل للسلام.


كتل هوائية صحراوية وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل هامة عن حالة الطقس
توقعت هيئة الأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحر.

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية جدا ضد إيران تفوق بكثير ما تم خلال حرب الـ 12 يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

بكري مصطفى بكري مصطفى مدبولي ترامب ايران غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

