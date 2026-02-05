نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية جدا ضد إيران تفوق بكثير ما تم خلال حرب الـ 12 يوما، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال نتنياهو:" لا أعلم بالقرار الذي قد يتخذه الرئيس الأمريكي بشأن إيران ".

وأضاف نتنياهو:" اتصال وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمنع انجرار المنطقة نحو الفوضى جراء التوتر بين واشنطن وطهران ، مؤكدا رفضه لأي تدخل عسكري في إيران.

وقال الرئيس التركي في تصريحات له : النظر للأزمة الإيرانية من منظور عسكري سيقود المنطقة إلى كارثة وتأجيج النيران لن يفيد أحدًا.

وأضاف أردوغان : نرى أن إيران والولايات المتحدة ترغبان في إفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.