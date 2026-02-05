علي مهران: فوز «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية تتويج عالمي للتجربة المصرية في مجال التنمية

وصف النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، فوز المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، بأنه إنجاز وطني كبير ورسالة ثقة دولية في قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تنموية شاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد “مهران” أن هذا التكريم الدولي يعكس نجاح رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحداث نقلة نوعية حقيقية داخل الريف المصري، من خلال مشروع غير مسبوق استهدف الإنسان قبل العمران، ووضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولويات العمل الوطني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مبادرة حياة كريمة لم تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل قدمت نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة يشمل الخدمات الصحية والتعليمية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والإسكان، وفرص العمل، وهو ما جعلها محل إشادة وتقدير من المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتخطيط الحضري.



وأشار النائب علي مهران إلى أن حصول المشروع على جائزة دبي الدولية يؤكد أن ما تحقق على أرض الواقع في القرى المصرية أصبح نموذجًا يُحتذى به عالميًا، ويبرهن على أن التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة للموارد يمكن أن يحدثا فارقًا حقيقيًا في حياة المواطنين.



وتقدم “مهران” بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وكافة الجهات التنفيذية، والعاملين في الميدان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي مخلص، ويشكل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع أنحاء الجمهورية.