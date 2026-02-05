الافتتاح قريبا.. العربية للتصنيع: أنشانا مصنعا للشرائح والمسامير الطبية ومصنعا للسرنجات الآمنة

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه تم إنشاء الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية"، مضيفا:" نحلم بتواجد مدينة طبية صناعية متكاملة".



وقال مختار عبد اللطيف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" أنشأنا مصنع لإنتاج الشرائح والمسامير الطبية لجراحات العظام وسيتم افتتاحه قريبا ".

وتابع مختار عبد اللطيف :" إحنا بنستورد الشرائح والمسامير الطبية ومفصل الركبة الصناعي ومع افتتاح هذا المصنع سوف يقلل فاتورة الاستيراد ".

أكمل مختار عبد اللطيف:" أنشانا مصنعا للسرنجات الآمنة وتم تركيب المعدات الخاصة به وسيتم افتتاحه قريبا بالتعاون مع شركة أجنبية ".