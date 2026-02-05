العربية للتصنيع: فزنا بمناقصة لتوريد 210 عربات نقل بضائع لصالح القطار السريع

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع سيماف هو الأقدم في أفريقيا والشرق الأوسط في قطاع النقل والمواصلات .

وقال عبد اللطيف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”:" مصنع سيماف حصل على أعلى شهادة في الجودة وهي شهادة الأيرس" العالمية بما يؤهله للتصدير لأي دولة في العالم ".

وتابع:" مصنع سيماف أحد الأذرع التكنولوجية المتطورة التابعة للهيئة العربية للتصنيع لتغذية قطاع النقل والمواصلات ".

وأكمل مختار عبد اللطيف:" ننافس حاليا على الفوز بمناقصة لتصدير 100 عربة سكك حديدية لأوغندا، وننافس على مناقصة أخرى في تونس لتصدير عربات نقل الحبوب".

وتابع:" فزنا بمناقصة لتوريد 210 عربة نقل بضائع لصالح القطار السريع بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية".