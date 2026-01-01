الحكومة: مصنع سيماف بنظام تحكم رقمي متكامل لصناعة أجزاء دقيقة لعربات القطارات ومترو الأنفاق

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمصنع سيماف صباح اليوم .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصنع سيماف شهد عملية تطوير كبيرة والدولة حريصة على توطين الصناعات الاستراتيجية في قطاع النقل ".

وتابع محمد الحمصاني :" مصر لديها خطة طموحة لتطوير قطاع النقل واحد اهم عناصر التطوير هي توفير وعربات السكك الحديدية ومترو الانفاق ".

واكمل محمد الحمصاني :" مصنع سيماف يوفر احتياجات مصر من وسائل النقل كما يوفر العملة الصعبة التي كنا نستورد بها عربات القطارات ومترو الأنفاق ".

ولفت محمد الحمصاني :" مصنع سيماف شهد عملية تطوير للبينة التحتية وتحديث خطوط الإنتاج والمعدات والتحول الرقمي ومصنع سيماف حصل على شهادات جودة عالمية وشهادات اعتماد دولية وهذه الشهادات مكنته من الوصول بمنتجاته للأسواق الدولية ".

وتابع محمد الحمصاني :" يتم تدريب الكوادر المصرية العاملة في مصنع سيماف والمصنع يعمل بنظام تحكم رقمي كامل يمكنه من تصنيع أجزاء دقيقة في عربات القطارات ومترو الأنفاق ".