معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح
البهى عمرو

 استقبل معبر رفح البري، فجر اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية المستمرة لتسهيل حركة العبور وتسيير عودة العالقين.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، رمضان المطعني، من أمام المعبر، بأن السلطات المصرية أتمت كافة الترتيبات اللوجستية لضمان سرعة عبور المواطنين، وذلك وفقًا للآلية التشغيلية الجديدة التي بدأ العمل بها في 2 فبراير الجاري، والتي تقضي بعبور 50 فلسطينيًا يوميًا إلى القطاع، مقابل خروج 50 مريضًا مع مرافقيهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وتزامنًا مع حركة العبور، أطلق الهلال الأحمر المصري، أمس الاثنين، قافلة الإغاثة الضخمة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 139، محملة بأكثر من 6,120 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة.

وتشتمل القافلة على سلال غذائية، ودقيق، وأدوية، ومستلزمات إغاثية، ومواد بترولية، بالإضافة إلى مستلزمات الشتاء من ملابس ثقيلة وخيام لإيواء المتضررين، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات المصرية المقدمة منذ بدء الأزمة إلى أكثر من 800 ألف طن.

